    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Chính trị

    Trung ương Đảng thảo luận chủ trương đổi tên Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

    Văn Chung
    Văn Chung
    Sáng 5.10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp về công tác cán bộ để bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cho chủ trương về việc đổi tên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương thành Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương.

    Văn phòng Trung ương Đảng vừa phát đi thông cáo báo chí về ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV.

    Theo đó, buổi sáng, trước phiên khai mạc, đoàn đại biểu đại diện Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đại diện các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương) dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ, đường Bắc Sơn, Hà Nội.

    Trung ương Đảng thảo luận chủ trương đổi tên Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương- Ảnh 1.

    Không gian phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV sáng 5.10 tại Hà Nội

    ẢNH: TTXVN

    Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Bộ Chính trị điều hành phần khai mạc hội nghị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị.

    Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp về công tác cán bộ để bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cho chủ trương về việc đổi tên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương thành Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương.

    Sau đó, Trung ương và các đại biểu về làm việc tại tổ, thảo luận Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

    Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận về Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17.11.2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

    Cùng đó là tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19.5.2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII và ban hành Nghị quyết mới về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

    Ngày mai, 6.10, Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình.

    Tin liên quan

    Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 4 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

    Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 4 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

    Báo Thanh Niên trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khai mạc Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV diễn ra sáng 5.10, tại Hà Nội.

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở 4 trọng tâm Hội nghị T.Ư 4 cần tập trung giải quyết

    Khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV

    Khám phá thêm chủ đề

    bộ chính trị Trung ương đảng Ban bí thư Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận