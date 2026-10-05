Khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV

Chính trịKhai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIVVăn Chung- nphongdoanh@gmail.com Theo TTXVN 05/10/2026 09:40 GMT+7 Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Sáng 5.10, Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu khai mạc hội nghị.Trước giờ khai mạc, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV mạc mạc trọng thể tại Hà Nội sáng nay 5.10ẢNH: TTXVNTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờẢNH: TTXVNCác đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờẢNH: TTXVNCác đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờẢNH: TTXVNTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIVẢNH: TTXVNChủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên Khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIVẢNH: TTXVNThường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thông qua chương trình hội nghị Hội nghị Trung ương 4 khóa XIVẢNH: TTXVNCác đại biểu dự khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIVẢNH: TTXVNTrước giờ khai mạc hội nghị, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà NộiẢNH: TTXVN Tin liên quan Đảm bảo tiến độ các đề án, nhiệm vụ trình Hội nghị Trung ương 3, 4Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương tập trung lãnh đạo, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu có chất lượng, đảm bảo tiến độ các đề án, nhiệm vụ để trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 3, Trung ương 4. Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Tổng bí thư Chủ tịch nước Ban chấp hành trung ương đảng hội nghị trung ương
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