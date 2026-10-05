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    Chính trị

    Khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV

    Văn Chung
    Văn Chung
    Theo TTXVN

    Sáng 5.10, Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu khai mạc hội nghị.

    Trước giờ khai mạc, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

    Khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV - Ảnh 1.

    Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV mạc mạc trọng thể tại Hà Nội sáng nay 5.10

    ẢNH: TTXVN

    Khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV - Ảnh 2.

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ

    ẢNH: TTXVN

    Khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV - Ảnh 3.

    Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ

    ẢNH: TTXVN

    Khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV - Ảnh 4.

    Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ

    ẢNH: TTXVN

    Khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV - Ảnh 5.

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV

    ẢNH: TTXVN

    Khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV - Ảnh 6.

    Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên Khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV

    ẢNH: TTXVN

    Khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV - Ảnh 7.

    Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thông qua chương trình hội nghị Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV

    ẢNH: TTXVN

    Khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV - Ảnh 8.

    Các đại biểu dự khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV

    ẢNH: TTXVN


    Khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV - Ảnh 9.

    Trước giờ khai mạc hội nghị, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội

    ẢNH: TTXVN


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