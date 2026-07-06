Đảm bảo tiến độ các đề án, nhiệm vụ trình Hội nghị Trung ương 3, 4

Sáng 6.7, Đảng ủy các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ và Hội nghị Ban Chấp hành, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Phát biểu kết luận, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới, nhất là việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; chuyển đổi số và cải cách hành chính trong Đảng; mục tiêu tăng trưởng "2 con số"...

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo ẢNH: TTXVN

Thường trực Ban Bí thư đề nghị, toàn Đảng bộ tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, từ xử lý công việc thường xuyên sang nghiên cứu chiến lược, từ phản ứng chính sách sang chủ động kiến tạo chính sách.

Tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; các nghị quyết, quy định, kết luận của Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV và các đề án, nhiệm vụ trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; các đề án nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các Ban Chỉ đạo Trung ương giao năm 2026; các kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trong các buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị.

Mỗi cấp ủy phải rà soát lại toàn bộ chương trình hành động, kế hoạch công tác; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ đột phá; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ sản phẩm.

Đồng thời, tập trung lãnh đạo, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu có chất lượng, đảm bảo tiến độ các đề án, nhiệm vụ để trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 3, Trung ương 4 và xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận ngay sau khi được ban hành.

Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị, tiếp tục theo dõi, tổng kết thực tiễn, tham mưu hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo lết luận tại hội nghị sơ kết ngày 1.7 và tại Hội nghị Trung ương 3 sắp tới.

Các đảng ủy trực thuộc, các cơ quan chức năng cần chủ động đánh giá đầy đủ những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc phát sinh; tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp.

Cũng tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Kiểm tra phải đi trước một bước; giám sát phải được mở rộng, chủ động phát hiện những dấu hiệu vi phạm từ sớm, từ xa; kiên quyết ngăn chặn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; không để phát sinh những vụ việc phức tạp trong nội bộ.



