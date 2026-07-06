Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Công tác kỹ thuật nghiệp vụ phải là ‘bức tường thép’

Ngày 6.7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm và làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật nghiệp vụ (thuộc Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an), nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân và 72 năm Ngày truyền thống lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương, ghi nhận những thành tích, kết quả mà lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ đã đạt được trong 72 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại chuyến thăm ẢNH: CAND.VN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, lịch sử đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội đã chứng minh vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của công tác kỹ thuật nghiệp vụ.

Cụ thể, lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong công an nhân dân tổ chức nhiều biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, chủ quyền vùng biển và vùng trời, biên giới và lãnh thổ, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần to lớn vào bảo vệ an ninh quốc gia của đất nước.

Đặc biệt, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ là một trong những đơn vị tiên phong trong việc quy hoạch phát triển mạnh mẽ theo định hướng công nghệ và chuyển đổi số, tích cực ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ hiện đại

Trước tình hình thế giới, khu vực đang có biến động nhanh với nhiều cơ hội nhưng cũng thách thức, rủi ro, vì vậy Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trong đó có công tác kỹ thuật nghiệp vụ phải đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả và toàn diện trong tình hình mới.

Thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Cục Kỹ thuật nghiệp vụ cần tập trung cao độ mọi nguồn lực, các giải pháp đầu tư hiện đại, mạnh mẽ đối với công tác kỹ thuật nghiệp vụ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị công tác kỹ thuật nghiệp vụ phải thực sự trở thành "tai mắt", "dây thần kinh" góp phần quan trọng trong chiến đấu, chiến thắng trong mọi tình huống; nâng cao hiệu quả trong công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, công tác này phải trở thành "bức tường thép" đảm bảo quá trình đổi mới, sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ mở rộng công tác kỹ thuật nghiệp vụ trên các không gian mới để chủ động loại trừ các nguy cơ an ninh, tăng cường các giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia.

Đồng thời tập trung xây dựng lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ tinh nhuệ nhất, trung thành nhất, hiện đại nhất, là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực khoa học công nghệ, nghiệp vụ, kỹ thuật nghiệp vụ công an nhân dân…