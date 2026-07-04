Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, bối cảnh thế giới xuất hiện nhiều vấn đề mới rất phức tạp, khó lường. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; rủi ro về địa chính trị, an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu gia tăng. Đặc biệt, xung đột tại Trung Đông đã làm gián đoạn thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự phiên họp Chính phủ sáng 4.7 ẢNH: NHẬT BẮC

Trong nước, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi là không ít khó khăn cùng áp lực lớn về bảo đảm ổn định vĩ mô, bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế để đảm bảo yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Dù vậy, nhờ sự chung sức đồng lòng, kinh tế xã hội tháng 6, quý 2 và 6 tháng đầu năm tiếp tục chuyển biến khá tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng và quý sau tốt hơn quý trước, tạo đà và tạo lực để hoàn thành các nhiệm vụ phát triển của cả năm.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu phân tích, đánh giá kỹ bối cảnh, tình hình những tháng đầu năm 2026, những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức, dự báo tình hình sắp tới và đề xuất các giải pháp chính sách tổng thể, toàn diện.

Đặc biệt là đề xuất những nội dung về thể chế cần tiếp tục đột phá để tạo nền tảng cho việc phát triển nhanh và bền vững, khơi thông các nguồn lực của Nhà nước, xã hội, các nguồn lực trong và ngoài nước, thúc đẩy các động lực mới, nhất là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Sau phần thảo luận của các đại biểu, hội nghị sẽ được nghe Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Thủ tướng nhấn mạnh, đây sẽ là cơ sở và định hướng quan trọng để Chính phủ, các bộ, ngành, các địa phương triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.