Chủ tịch Quốc hội: Sửa luật Đất đai phải 'làm chặt, làm kỹ'

Chiều 1.10, phát biểu khai mạc phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết đây là phiên họp cuối cùng chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ẢNH: QUỐC HỘI

Theo Chủ tịch Quốc hội, các dự án đưa ra thảo luận tại phiên họp lần này có phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan chặt chẽ đến môi trường đầu tư kinh doanh, quản lý, sử dụng nguồn lực của đất nước.

Trong đó, dự án luật Đất đai (sửa đổi), luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật là những đạo luật có ý nghĩa nền tảng đối với toàn bộ nền kinh tế, về công tác xây dựng pháp luật.

Điều này đòi hỏi cần tập trung làm rõ những vấn đề mang tính cốt yếu, phải đạt chất lượng cao nhất, bảo đảm tính khả thi và yêu cầu phát triển lên hàng đầu.

Dẫn lại luật Đất đai năm 2024 phải đến 4 kỳ họp mới có thể thông qua, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, việc hoàn thiện, thông qua được luật này tại kỳ họp là nhiệm vụ hết sức trọng tâm.

"Trong 38 luật được thông qua, luật nào cũng quan trọng nhưng luật Đất đai liên quan tới toàn bộ nền kinh tế, cuộc sống của người dân", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh và lưu ý phải "làm chặt, làm kỹ".

Chủ tịch Quốc hội cũng quan tâm việc sớm khắc phục căn bản tình trạng thực thi pháp luật còn là khâu yếu - như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế ngày 28.9.2026.

Ngay từ khâu xây dựng phải tính kỹ quy định có khả thi hay không, ai thực hiện, thực hiện như thế nào và trách nhiệm đến đâu, phải đeo đuổi đến cùng.

Cơ quan thẩm tra cần thể hiện rõ chính kiến, rõ lập luận, rõ phương án xử lý, đồng thời phân định rõ dự án đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, thông qua và dự án chưa đủ điều kiện, phải tiếp tục hoàn thiện.

Đồng thời, phải chủ động, linh hoạt hơn trong tổ chức thẩm tra. Trong điều kiện thời gian chuẩn bị kỳ họp rất gấp, hồ sơ gửi đến đâu phải khẩn trương nghiên cứu, thẩm tra đến đó.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ động bố trí thời gian, sẵn sàng tổ chức họp khi có tài liệu dù ngoài giờ, hay thứ bảy, chủ nhật, không để chậm một khâu làm ảnh hưởng đến tiến độ chung; chủ động xử lý ngay những vấn đề cần thiết trước kỳ họp, không để dồn việc vào những ngày cuối.

Kỳ họp thứ 2 dự kiến diễn ra trong 1 tháng

Vẫn theo Chủ tịch Quốc hội, kỳ họp thứ 2 sẽ rất áp lực về thời gian (dự kiến chỉ diễn ra trong 1 tháng). Trong đó, khai mạc vào thứ bảy (ngày 17.10) và làm việc tiếp ngày chủ nhật 18.10, dự kiến bế mạc ngày 21.11, có khả năng kéo dài hơn, tùy nội dung.

Do vậy, sau Hội nghị Trung ương 4, các cơ quan cần khẩn trương rà soát các chủ trương, định hướng mới cần thể chế hóa để đề xuất nhiệm vụ lập pháp và chủ động nghiên cứu, chuẩn bị; không để tình trạng gần cuối kết thúc kỳ họp mới gửi hồ sơ sang Quốc hội.

Đối với những nội dung liên quan đến nhiều cơ quan, nhiều lĩnh vực, phải thống nhất thông tin, cách tiếp cận và phương án xử lý trước khi trình Quốc hội.

Đối với những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, phải chủ động nhận diện, dự liệu sớm và chuẩn bị đầy đủ căn cứ, thông tin, phương án giải trình thuyết phục.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẵn sàng đồng hành, bố trí thời gian, kể cả ngoài giờ để cùng tháo gỡ khó khăn, hoàn thành các công việc thuộc thẩm quyền, trình Quốc hội xem xét, quyết định đúng tiến độ.

Song song với đó, các cơ quan trình, các cơ quan của Quốc hội cần bám sát chương trình, kế hoạch đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xác định; chủ động chuẩn bị từ sớm, phối hợp từ trước, không để đến sát thời điểm mới báo cáo là chưa kịp tiến độ, chưa hoàn thiện hồ sơ hoặc đề nghị lùi, rút, điều chỉnh nhiều lần.