Thường vụ Quốc hội cho ý kiến sửa luật đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản

Chiều nay 1.10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 7. Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, do thời gian chuẩn bị kỳ họp thứ 2 chỉ còn hơn hai tuần, trong khi khối lượng công việc rất lớn, nên phiên họp thứ 7 diễn ra sớm hơn thông lệ.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan "tận dụng tối đa từng ngày, từng giờ, từng phút". Dù vậy "tuyệt đối không được làm theo kiểu đối phó", rút ngắn thời gian nhưng vẫn phải bảo đảm chất lượng; hồ sơ, tài liệu phải đầy đủ, chặt chẽ và được thẩm tra kỹ lưỡng.

Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc sớm hơn thường lệ ẢNH: QUỐC HỘI

Theo dự kiến, phiên họp thứ 7 diễn ra thành 2 đợt. Đợt 1 từ chiều 1.10 đến hết ngày 2.10. Đợt 2 vào chiều 10.10 (dự phòng sáng 11.10).

Về công tác xây dựng luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các dự án: luật Đất đai (sửa đổi); luật Nhà ở (sửa đổi); luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); luật về văn bản quy phạm pháp luật; luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất).

Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật; báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Cùng đó là cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027.

Tham gia ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI…

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về dự án Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 107/2023/QH15 về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.

Đồng thời, cho ý kiến (lần 3) về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; cho ý kiến về việc xử lý vướng mắc của Công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh và xem xét một số nội dung khác trình tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.