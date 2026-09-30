Chủ tịch Quốc hội: Dự kiến kỳ họp thứ 2 thông qua 38 luật, 7 nghị quyết

Ngày 30.9, phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc, các nội dung trong chương trình phiên họp đã được hoàn thành đúng kế hoạch.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ẢNH: QUỐC HỘI

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI trong tháng 10 tới dự kiến sẽ thông qua 38 luật và 7 nghị quyết quy phạm pháp luật.

Trước khối lượng công việc rất lớn, các cơ quan cần khẩn trương tiếp thu đầy đủ ý kiến đã thống nhất, hoàn thiện các nội dung, bảo đảm chất lượng và gửi tới đại biểu Quốc hội đúng thời gian quy định.

Mỗi dự án luật phải được đặt trong tổng thể chung của hệ thống pháp luật, tận dụng hiệu quả kết quả tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật; rà soát kỹ các quy định giao thoa, liên quan với nhau.

Việc sửa đổi một quy định không được làm phát sinh khoảng trống pháp luật, chồng chéo hoặc dẫn đến những cách hiểu khác nhau trong quá trình áp dụng.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, nếu luật nào còn tình trạng trên thì bộ trưởng, chủ nhiệm ủy ban thẩm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật - Tư pháp chịu trách nhiệm. Bởi đây là "kiềng ba chân", phải cùng xem xét kỹ từng dự án luật.

Vẫn theo Chủ tịch Quốc hội, thời gian chuẩn bị kỳ họp thứ hai chỉ còn hơn hai tuần. Phiên họp tháng 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vì thế sẽ khai mạc vào 1.10, sớm hơn thông lệ. Các cơ quan cần "tận dụng tối đa từng ngày, từng giờ, từng phút".

Song, khẩn trương không có nghĩa làm theo kiểu đối phó. Chủ tịch Quốc hội lưu ý rút ngắn thời gian nhưng vẫn phải bảo đảm chất lượng; hồ sơ, tài liệu phải đầy đủ, chặt chẽ và được thẩm tra kỹ lưỡng.

Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội được giao chủ động kiểm soát chất lượng các dự án. "Nếu luật, nghị quyết không bảo đảm chất lượng thì các đồng chí chịu trách nhiệm báo cáo và rút ra ngay", Chủ tịch Quốc hội nói, đồng thời khẳng định không vì có yêu cầu, thúc ép mà một dự án luật nhất thiết phải được thông qua ngay tại kỳ họp này.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị giữ nghiêm 3 kỷ luật trong giai đoạn nước rút chuẩn bị kỳ họp thứ hai, gồm: kỷ luật về tiến độ, không để hồ sơ chậm; kỷ luật về chất lượng, không đưa vấn đề chưa chín, chưa rõ ra trình Quốc hội; kỷ luật về trách nhiệm, không để việc chung mà không có người chịu trách nhiệm đến cùng.