Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà bệnh nhi dịp tết Trung thu

Chiều 25.9, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) nhân dịp tết Trung thu.

Tham dự cùng đoàn gồm: ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký Quốc hội; ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương; bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh; Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cùng lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và TP.HCM.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1 nhân dịp tết Trung thu ẢNH: HOÀI NHIÊN

Tại các phòng bệnh của Khoa Thận - Nội tiết, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ân cần thăm hỏi sức khỏe, quá trình điều trị của các bệnh nhi. Chủ tịch Quốc hội dành lời động viên, chia sẻ với những khó khăn của các em và gia đình, đặc biệt là những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang đón tết Trung thu tại bệnh viện.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng những phần quà ý nghĩa của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho các bệnh nhi. Những phần quà thể hiện tình cảm, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với các em. Đây cũng là sự sẻ chia, mang đến niềm vui tết Trung thu và động viên tinh thần các em trong quá trình điều trị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ân cần động viên gia đình bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 ẢNH: HOÀI NHIÊN

Chủ tịch Quốc hội mong các cháu luôn lạc quan, giữ vững nghị lực và tích cực điều trị. Ông chúc các cháu mạnh khỏe, sớm bình phục để sớm trở về bên gia đình, thầy cô, bạn bè. Với các bậc cha mẹ, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, động viên các gia đình tiếp tục nỗ lực đồng hành cùng con trong quá trình điều trị.

Đối với đội ngũ y bác sĩ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhắn nhủ: "Mong y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 sẽ tiếp tục điều trị, chăm sóc tích cực cho các cháu".

Phát biểu tại chương trình, TS-BS Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết chuyến thăm, tặng quà nhân dịp tết Trung thu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước là món quà tinh thần ý nghĩa đối với bệnh nhi, đồng thời là nguồn động viên quý báu dành cho tập thể viên chức, người lao động bệnh viện.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao những phần quà ý nghĩa cho bệnh nhi ẢNH: HOÀI NHIÊN

"Sự quan tâm này tiếp thêm động lực để các em vượt qua bệnh tật, sớm trở về với gia đình, bạn bè, trường lớp", TS-BS Minh bày tỏ.

Năm 2026 là năm đặc biệt khi Bệnh viện Nhi đồng 1 vừa tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập và vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động lần thứ hai. Ông Minh khẳng định, đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước dành cho các thế hệ viên chức, người lao động bệnh viện.

Bệnh viện Nhi đồng 1 hiện có 1.500 giường bệnh, gần 2.000 nhân viên y tế, mỗi ngày tiếp nhận trung bình 4.000 - 5.000 bệnh nhân đến khám. Hằng năm, bệnh viện tiếp nhận khoảng 1,4 - 1,5 triệu lượt khám ngoại trú và gần 100.000 lượt điều trị nội trú.

Đặc biệt, bệnh viện ghi dấu trong lĩnh vực tim mạch khi phối hợp thực hiện thành công kỹ thuật thông tim can thiệp bào thai đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á.

Bên cạnh việc phát triển kỹ thuật chuyên sâu, bệnh viện còn đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho nhiều tỉnh, thành phía Nam, góp phần nâng cao năng lực nhi khoa và mở rộng cơ hội tiếp cận chăm sóc y tế cho trẻ em.