Đầy ắp tình cảm dành cho bệnh nhi ở Bệnh viện Nhi Đồng 1

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM), với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, Đoàn Thanh niên bệnh viện tổ chức chương trình "Trung thu yêu thương" năm 2026 dành cho bệnh nhi.

Đoàn viên, thanh niên cùng đội ngũ nhân viên y tế Bệnh viện Nhi Đồng 1 mang không khí trung thu đến với các bệnh nhi ẢNH: CTV

Các đoàn viên, thanh niên cùng đội ngũ nhân viên y tế đã mang không khí trung thu đến với các em bằng những phần quà, lời chúc và đặc biệt là hoạt động phá cỗ trung thu. Với các em nhỏ đang điều trị nội trú, những khoảnh khắc được vui chơi, được nhận quà và cùng các bạn đón trung thu trở thành một kỷ niệm đặc biệt giữa những ngày tháng gắn với thuốc men, thăm khám và điều trị.

Điều đáng quý ở chương trình không chỉ nằm ở một đêm hội, mà còn ở sự đồng hành của đoàn viên, thanh niên đang công tác tại bệnh viện. Bên cạnh công việc chuyên môn, các bạn trẻ dành thời gian chăm lo đời sống tinh thần cho bệnh nhi, giúp các em có thêm niềm vui và động lực trong quá trình điều trị.

Trong số những bệnh nhi tham gia chương trình có em N.C.K.H (5 tuổi, quê Đồng Tháp) đang điều trị nội trú tại khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi Đồng 1. Ở lứa tuổi của em, H. đáng lẽ đang vui đón trung thu cùng bạn bè và gia đình. Thế nhưng, em phải làm quen với những ngày điều trị trong bệnh viện. Trung thu năm nay đã mang đến cho em một kỷ niệm hoàn toàn khác khi "phá cỗ" tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong sự quan tâm của các bác sĩ, điều dưỡng và đoàn viên, thanh niên.

Đó có lẽ cũng là điều mà những người tổ chức chương trình mong muốn nhất, để giúp các em có thêm niềm vui, động lực tiếp tục hành trình điều trị và sớm trở lại với cuộc sống thường ngày, với trường lớp và bạn bè.

Trung thu rồi sẽ qua, những chiếc lồng đèn sẽ được cất đi, nhưng kỷ niệm về một mùa trăng trong vòng tay yêu thương của những người thầy thuốc trẻ Bệnh viện Nhi Đồng 1 có thể sẽ còn ở lại thật lâu trong ký ức của các bệnh nhi. Và biết đâu, khi trở lại trường, trung thu đặc biệt ấy sẽ trở thành một trong những câu chuyện đẹp nhất được các em kể với bạn bè.