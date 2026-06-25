Từ đội viên hôm nay đến đoàn viên ngày mai

Mang lời chúc của thiếu nhi cả nước tới ngày hội lớn

Đại diện cho tiếng nói của thiếu nhi cả nước tại Đại hội Đoàn toàn quốc, em Cao Phú Quý (học sinh Trường THCS Lý Thái Tổ, một trong 10 thiếu nhi tiêu biểu của thủ đô Hà Nội) cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Phú Quý coi đây như một cơ hội quý giá để học tập và trải nghiệm. Để sẵn sàng tham gia vào ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam, Phú Quý đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nhất là khi em được lựa chọn đọc thư chúc mừng đại hội.

"Em đã dành thời gian luyện tập để có thể phát biểu lưu loát, truyền tải trọn vẹn tình cảm của thiếu nhi cả nước tới đại hội. Đây không chỉ là lời chúc của riêng em mà còn là tiếng nói, tình cảm của thiếu nhi cả nước gửi đến đại hội. Em mong muốn có thể gửi gắm những tình cảm, niềm tin và kỳ vọng của các bạn nhỏ đối với các anh chị đoàn viên, thanh niên - những người luôn đồng hành, quan tâm và tạo môi trường để thiếu nhi được học tập, rèn luyện, phát triển", Phú Quý chia sẻ.

Phú Quý đại diện mang tiếng nói của thiếu nhi Việt Nam tới Đại hội Đoàn toàn quốc ẢNH: NVCC

Theo Phú Quý, để các đội viên thiếu niên, nhi đồng trở thành một người đoàn viên trong tương lai, trước hết mỗi đội viên, thiếu niên, nhi đồng cần chăm chỉ học tập, tích cực tham gia các hoạt động Đội, các phong trào thiếu nhi, biết chia sẻ, giúp đỡ mọi người và không ngừng rèn luyện bản thân. Phú Quý bày tỏ: "Việc mạnh dạn trải nghiệm sẽ giúp cho chúng em có thể học hỏi thêm nhiều kỹ năng, phát huy tinh thần trách nhiệm, sự tự tin và nuôi dưỡng những phẩm chất cần thiết để tiếp bước các anh chị đoàn viên, đóng góp cho cộng đồng và đất nước".

Không chỉ mang lời chúc mừng tới đại hội, Phú Quý còn đại diện cho tiếng nói của thiếu nhi cả nước, gửi gắm những kỳ vọng của thế hệ măng non công tác Đoàn - Đội và thanh thiếu nhi: "Sau đại hội, em mong muốn sẽ có thêm nhiều mô hình, giải pháp thiết thực dành cho thiếu nhi trong công tác Đội, đặc biệt là các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Em hy vọng chúng em sẽ có thêm nhiều môi trường học tập, vui chơi, trải nghiệm lành mạnh, bổ ích để phát triển bản thân, rèn luyện kỹ năng và chuẩn bị hành trang trở thành những công dân có ích cho đất nước trong tương lai", Phú Quý cho biết.

Thiếu nhi chạm vào tương lai bằng công nghệ

Em Hoàng Trung Hải (học sinh Trường THCS Hoàng Liệt, Quán quân MC nhí toàn quốc 2023) cũng là một trong những thiếu nhi vinh dự được tham gia đại hội. Trung Hải cảm nhận rõ được không khí rộn ràng, tinh thần nhiệt huyết khi bước chân vào không gian đại hội.

"Em cảm thấy ấn tượng nhất với công nghệ hiện đại tại đại hội. Các gian trưng bày có rất nhiều các sản phẩm công nghệ thú vị, những sản phẩm sáng tạo, những ý tưởng mới của các anh chị đoàn viên, thanh niên. Qua đó, em cảm nhận các anh chị rất năng động, sáng tạo, luôn tìm cách ứng dụng công nghệ để tạo ra những giá trị mới", Trung Hải chia sẻ.

Từ những trải nghiệm tại đại hội, em cũng muốn gửi gắm lời động viên tới các bạn thiếu nhi trên cả nước. Trung Hải bày tỏ: "Em mong muốn các bạn thiếu nhi sẽ luôn tự tin, chủ động học hỏi, tìm hiểu những kiến thức mới, nhất là về khoa học, công nghệ để mở rộng hiểu biết, kết nối với thế giới và thực hiện những ý tưởng sáng tạo. Em tin rằng với sự cố gắng hôm nay, thế hệ thiếu nhi chúng em sẽ có thể trở thành những người trẻ tự tin, bản lĩnh, đóng góp cho đất nước trong tương lai".

Hoàng Trung Hải thích thú khi được trải nghiệm công nghệ tại đại hội ẢNH: UYÊN LÊ

Từ những câu chuyện, hình ảnh và tinh thần cống hiến của các anh chị đoàn viên tại Đại hội, các em thiếu nhi có thêm động lực để phấn đấu trong học tập, rèn luyện và tham gia các phong trào. Đó cũng là sự tiếp nối tự nhiên giữa các thế hệ: từ những đội viên hôm nay từng bước trưởng thành, trở thành những đoàn viên thanh niên mang theo tri thức, bản lĩnh và khát vọng đóng góp cho cộng đồng, xã hội.