Thanh niên mong được tin tưởng giao nhiệm vụ khó để dấn thân, cống hiến

Thanh niên luôn sẵn sàng cống hiến

Tham luận tại phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, sáng 25.6, anh Nguyễn Tiến Hưng, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, nhắc lại lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "yêu nước trong thời đại mới không chỉ thể hiện bằng cảm xúc, mà phải được thể hiện bằng tri thức, năng lực hành động, tinh thần chinh phục những đỉnh cao mới của khoa học - công nghệ và ý chí làm chủ tương lai đất nước".

Anh Nguyễn Tiến Hưng, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, tham luận tại đại hội ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo anh Hưng, lý tưởng cách mạng hôm nay mang một hình hài sắc bén và thực tế: Đó là bản lĩnh, năng lực kiến tạo, khát vọng tự chủ công nghệ và khát vọng mãnh liệt về một Việt Nam phồn vinh, hùng cường.

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, anh Hưng nhấn mạnh sự tự hào khi tổ chức Đoàn đang mạnh mẽ tái cấu trúc hoạt động, tạo ra sự chuyển dịch từ bề nổi đến cốt lõi của phong trào. Những hành động, kết quả thực tế trong nhiệm kỳ vừa qua cho thấy: "Khi lý tưởng được đặt đúng vào dòng chảy của thời đại, thanh niên luôn sẵn sàng cống hiến".

Anh Hưng nhấn mạnh bên cạnh những cơ hội rộng mở, thanh niên đang chịu nhiều áp lực vô hình làm ảnh hưởng trực tiếp đến tư tưởng và lối sống. Đó là sự hoang mang giữa một "biển" thông tin thật - giả, tốt - xấu đan xen. Giữa thế giới ảo kết nối vạn vật, không ít bạn trẻ lại cảm thấy cô đơn, lạc lõng và dễ dàng sa đà vào những trào lưu độc hại, lệch chuẩn. Do vậy, tổ chức Đoàn phải làm tốt vai trò của một người bạn đồng hành thực sự.

Anh Hưng cho hay trong giai đoạn tới, Thành đoàn Hà Nội sẽ chuyển mạnh từ giáo dục theo hướng truyền đạt một chiều sang giáo dục thông qua trải nghiệm. Đưa các nội dung tuyên truyền một chiều khô khan vào không gian tương tác số.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự đại hội ẢNH: ĐÌNH HUY

Đồng thời mạnh dạn loại bỏ các khuôn mẫu rườm rà, đóng gói thông điệp thành các định dạng ngắn gọn, có tính lan truyền cao như podcast, short-video hay infographic với nội dung phong phú, sáng tạo. Đặc biệt, lấy người trẻ dẫn dắt người trẻ. Dùng chính những câu chuyện dấn thân chân thực của họ để truyền lửa thay cho những khẩu hiệu khô cứng.

Cạnh đó, theo anh Hưng giáo dục lý tưởng, đạo đức và lối sống hiệu quả nhất chính là đặt người trẻ vào môi trường cống hiến thực tế, để họ thấy mình có giá trị, thấy những lý tưởng cao đẹp của mình đem lại điều tốt đẹp cho cộng đồng. Tổ chức Đoàn tiếp tục tăng cường tạo lập môi trường để thanh niên dùng chính chất xám, chuyên môn của mình giải quyết các bài toán cộng đồng, để mỗi bạn trẻ bắt đầu khát vọng lớn từ hành động nhỏ và hiệu quả thực.

Anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn TP.HCM, tham luận tại đại hội ẢNH: ĐÌNH HUY

Tiếp tục tin tưởng giao nhiệm vụ cho thanh niên được dấn thân

Tham luận với chủ đề thanh niên TP.HCM tiên phong trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn TP.HCM, cho biết Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã mở ra một thời kỳ mới cho đất nước, đặt khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển.

Đối với tuổi trẻ, đây không chỉ là cơ hội mà còn là sứ mệnh, trách nhiệm bởi hơn ai hết, thanh niên là lực lượng có khả năng học hỏi nhanh nhất, thích ứng tốt nhất với công nghệ mới, là chủ thể của đổi mới sáng tạo và là nguồn nhân lực trực tiếp tham gia xây dựng kinh tế số, xã hội số và công dân số ở hiện tại và tương lai.

Anh Hải cho hay, thời gian qua Thành đoàn TP.HCM đã cụ thể hóa chủ trương của Đảng vào chương trình hành động ngay trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với mục tiêu và giải pháp rõ ràng, cụ thể.

Phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sáng 25.6 ẢNH: ĐÌNH HUY

Từ thực tế triển khai tại TP.HCM, anh Hải bày tỏ mong muốn lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục tin tưởng, giao nhiệm vụ cho thanh niên được dấn thân, cống hiến ở lĩnh vực khó, góp phần chung cho sự phát triển của đất nước. Đồng thời, tạo điều kiện để tổ chức Đoàn có lực lượng, có nhân tố để làm công tác vận động thanh niên tham gia tích cực trong thực hiện các mô hình, giải pháp đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đối với các bộ, ngành có liên quan, anh Hải đề xuất tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách phát hiện, bồi dưỡng, thu hút và trọng dụng tài năng trẻ, tạo điều kiện để thanh niên được tham gia sâu hơn vào quá trình nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và giải quyết các bài toán phát triển của đất nước.

Anh Ngô Minh Hải cũng đề xuất xuất Trung ương Đoàn và Bộ Khoa học - Công nghệ ký chương trình liên tịch về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc tham gia chuyển đổi số của hệ thống chính trị, phối hợp thực hiện chương trình phát triển, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, nhân tài đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.