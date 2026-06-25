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Giới trẻ

Tiểu sử anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khóa XIII

Vũ Thơ
Vũ Thơ
Sáng 25.6, tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, đã công bố nhân sự trúng cử Ban Bí thư T.Ư Đoàn. Theo đó, anh Bùi Quang Huy tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII.

Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII.

Anh Bùi Quang Huy tái đắc cử Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khóa XIII - Ảnh 1.

Anh Bùi Quang Huy

ẢNH: TUẤN MINH

Anh Bùi Quang Huy tái đắc cử Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khóa XIII - Ảnh 2.

Anh Bùi Quang Huy sinh ngày 25.3.1977, quê quán Nghệ An, có trình độ thạc sĩ, cao cấp lý luận chính trị. Trong quá trình công tác, anh đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong tổ chức Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi.

Từ năm 2000 đến năm 2010, anh công tác tại Trường đại học Luật TP.HCM, Đại học Quốc gia TP.HCM và tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX.

Từ năm 2010 đến nay, anh lần lượt giữ các cương vị như Trưởng ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn, Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn và từ tháng 8.2022 được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Tháng 1.2026, anh được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, và được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI vào tháng 3.2026.

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