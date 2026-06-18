Anh Bùi Quang Huy: Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc

Nhân kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21.6, đoàn công tác T.Ư Đoàn do anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động Báo Tiền Phong.

Tại buổi gặp mặt, anh Bùi Quang Huy ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Báo Tiền Phong trong công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phản ánh đời sống xã hội và đồng hành cùng các hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội trong thời gian qua.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại chương trình ẢNH: CTV

Đặc biệt, trong bối cảnh Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XIII đang đến gần, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác truyền thông, tuyên truyền đối với sự kiện chính trị trọng đại của tuổi trẻ cả nước.

Anh Bùi Quang Huy cho biết, tuần tới, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sẽ chính thức diễn ra. Đây là dịp quan trọng để tuyên truyền sâu rộng về những kết quả nổi bật của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua, đồng thời lan tỏa khát vọng cống hiến, tinh thần tiên phong của tuổi trẻ Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Anh Bùi Quang Huy tặng hoa chúc mừng Báo Tiền Phong ẢNH: CTV

"Trong thời gian vừa qua, Báo Tiền Phong cũng như Báo Thanh Niên, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng cùng các cơ quan báo chí theo dõi Đoàn đã thực hiện rất tốt công tác tuyên truyền.

Từ nay đến thời điểm diễn ra đại hội là giai đoạn cao điểm, rất mong đội ngũ phóng viên, biên tập viên tiếp tục bám sát kế hoạch tuyên truyền đã đề ra để góp phần vào thành công chung của đại hội", anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Quan tâm phản ánh những mô hình, giải pháp hiệu quả

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đề nghị Báo Tiền Phong tiếp tục đẩy mạnh các tuyến bài giới thiệu những gương đoàn viên, cán bộ Đoàn tiêu biểu, các mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tập thể cơ sở Đoàn có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Anh Bùi Quang Huy cũng lưu ý báo cần quan tâm phản ánh những mô hình, giải pháp hiệu quả trong công tác Đoàn khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời chia sẻ, động viên đội ngũ cán bộ Đoàn ở cơ sở đang đối mặt với nhiều áp lực về khối lượng công việc và điều kiện hoạt động.

Anh Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, chia sẻ tại chương trình ẢNH: CTV

Thay mặt tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động, Tổng biên tập Báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng bày tỏ sự trân trọng, biết ơn trước sự quan tâm, đồng hành của Ban Bí thư T.Ư Đoàn và cá nhân Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trong suốt thời gian qua.

Anh Phùng Công Sưởng cho rằng, những chia sẻ, định hướng của Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã tiếp thêm niềm tin, bản lĩnh và động lực cho đội ngũ cán bộ, phóng viên. Báo Tiền Phong sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.