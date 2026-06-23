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Giới trẻ

Lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư

Vũ Thơ
Vũ Thơ
Phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư đề nghị đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư đến thanh niên cả nước.

Sáng 23.6, tại Hà Nội, Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư đã gặp mặt đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tham dự chương trình có ông Ngô Văn Cương, Phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư.

Tại hội nghị, anh Nguyễn Nhất Linh, Ủy viên BCH Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư, Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư, Trưởng đoàn đại biểu, đã báo cáo tình hình chuẩn bị tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, thông tin về cơ cấu, thành phần đoàn đại biểu và các nội dung trọng tâm sẽ tham gia tại đại hội.

Lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư- Ảnh 1.

Ông Ngô Văn Cương tặng hoa chúc mừng đoàn đại biểu tham dự đại hội

ẢNH: CTV

Phát biểu chỉ đạo, ông Ngô Văn Cương ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ cả nước, có ý nghĩa định hướng cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong giai đoạn mới.

Lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư- Ảnh 2.

Ông Ngô Văn Cương phát biểu tại chương trình

ẢNH: CTV

Ông Ngô Văn Cương đề nghị các đại biểu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ và nhiệt huyết của tuổi trẻ; tích cực tham gia các hoạt động, phiên làm việc, thảo luận tại đại hội; chủ động nghiên cứu, đóng góp các ý kiến tâm huyết, chất lượng vào các văn kiện đại hội; đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư đến với thanh niên cả nước.

Nhân dịp này, thay mặt Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư, ông Ngô Văn Cương tặng hoa và quà chúc mừng đoàn đại biểu tham dự đại hội, thể hiện sự quan tâm, động viên và kỳ vọng của Đảng ủy đối với các đại biểu.

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