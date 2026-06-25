Niềm tin đại hội: Cùng suy nghĩ về một câu hỏi lớn

Khơi dậy khát vọng cống hiến của thanh niên

Trong giai đoạn đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới, thanh niên đang đứng trước nhiều cơ hội để khẳng định bản thân, phát huy sức sáng tạo và tinh thần cống hiến. Tuy nhiên, không ít bạn trẻ vẫn gặp khó khăn trong việc định hướng tương lai, chịu tác động từ mạng xã hội, áp lực cuộc sống và những biến đổi nhanh chóng của thời đại số. Điều đó đòi hỏi tổ chức Đoàn phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, trở thành người bạn đồng hành gần gũi, tin cậy của thanh niên.

Nguyễn Mai Anh ẢNH: NVCC

Từ thực tiễn công tác tại cơ sở, tôi mong đại hội sẽ đề ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn theo hướng gần thanh niên, hiểu thanh niên và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chính đáng của thanh niên. Các phong trào cần xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, tạo môi trường để người trẻ được trải nghiệm, cống hiến và trưởng thành.

Tôi cũng kỳ vọng công tác chuyển đổi số trong Đoàn sẽ được đẩy mạnh hơn nữa thông qua các nền tảng kết nối đoàn viên hiện đại, thuận tiện. Đồng thời, cần phát triển các mô hình hỗ trợ thanh niên học tập, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và mở rộng những sân chơi để thanh niên tham gia giải quyết các vấn đề cộng đồng như bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh hay chuyển đổi số. Tôi tin rằng Đại hội XIII sẽ tiếp tục khơi dậy khát vọng cống hiến, xây dựng lớp thanh niên Việt Nam bản lĩnh, giàu tri thức, sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng.

Nguyễn Mai Anh, Đảng ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn P.Đống Đa (Hà Nội)

Người trẻ đóng góp gì cho tương lai đất nước ?

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII là một dấu mốc để mỗi cán bộ Đoàn, mỗi đoàn viên, thanh niên nhìn lại mình trong dòng chảy phát triển của đất nước. Đây không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam, mà còn là không gian để cùng suy nghĩ về một câu hỏi lớn: Người trẻ sẽ đóng góp gì cho tương lai đất nước trong một thời đại đang thay đổi từng ngày?

Nguyễn Hoài Đảm ẢNH: NVCC

Mang theo tiếng nói của đội ngũ trí thức trẻ và cán bộ Đoàn đến đại hội, với niềm tin rằng thế hệ thanh niên hôm nay đang sở hữu nhiều lợi thế nổi bật như khả năng tiếp cận tri thức mới, tư duy cởi mở, tinh thần sáng tạo và khát vọng cống hiến. Tuy nhiên, đi cùng những lợi thế đó là yêu cầu ngày càng cao về bản lĩnh, trách nhiệm và khả năng thích ứng trước những biến đổi nhanh chóng của xã hội.

Từ thực tiễn công tác Đoàn, tôi nhận thấy sức mạnh của tuổi trẻ được thể hiện bằng hành động cụ thể, bằng khả năng biến tri thức thành việc làm, biến ý tưởng thành sản phẩm và biến nhiệt huyết thành những đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Một phong trào chỉ thực sự có sức sống khi đáp ứng nhu cầu của thanh niên; một tổ chức chỉ thực sự vững mạnh khi giúp người trẻ phát huy năng lực và tìm thấy lý tưởng cống hiến.

Tôi kỳ vọng Đại hội XIII sẽ tiếp tục mở ra tư duy mới trong công tác Đoàn, không chỉ tập hợp, vận động thanh niên mà còn tạo môi trường để thanh niên phát triển toàn diện, làm chủ tri thức, công nghệ và những cơ hội mới của thời đại. Đất nước đang cần một thế hệ trẻ không chỉ kế thừa thành quả của cha anh mà còn chủ động kiến tạo tương lai. Khi mỗi người trẻ sống trách nhiệm hơn, học hỏi nhiều hơn và

dấn thân nhiều hơn, chúng ta sẽ góp phần tạo nên một thế hệ bản lĩnh, sáng tạo và bền bỉ cống hiến cho sự phát triển của đất nước.

Nguyễn Hoài Đảm, Bí thư Đoàn thanh niên Đài truyền hình Việt Nam

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động

Là đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, tôi rất vinh dự, tự hào khi được đại diện cho tuổi trẻ thủ đô tham gia sự kiện chính trị quan trọng của thanh niên cả nước.

Dương Bá Hưng ẢNH: NVCC

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức, tôi mong tổ chức Đoàn tiếp tục khẳng định vai trò là người bạn đồng hành tin cậy của thanh niên, tạo môi trường để mỗi bạn trẻ được cống hiến, trưởng thành và phát huy năng lực.

Theo tôi, Đoàn cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động, xây dựng các nền tảng tương tác hiện đại để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên; đồng thời đổi mới phương thức giáo dục lý tưởng cách mạng theo hướng sáng tạo, phù hợp với xu hướng tiếp cận thông tin của giới trẻ.

Bên cạnh đó, cần mở rộng các phong trào hành động cách mạng gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương và xã hội, tạo thêm nhiều cơ hội để thanh niên tham gia tình nguyện, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng. Đặc biệt, Đoàn cần quan tâm hơn đến việc phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh, năng lực và tư duy đổi mới, bởi đây là lực lượng nòng cốt quyết định chất lượng hoạt động của tổ chức trong tương lai.

Tôi tin tưởng Đại hội XIII sẽ khơi dậy mạnh mẽ tinh thần cống hiến, tiếp thêm động lực để tuổi trẻ đoàn kết, tiên phong, sáng tạo, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh và đồng hành cùng đất nước trên chặng đường phát triển mới.

Dương Bá Hưng, Phó chủ nhiệm thường trực Câu lạc bộ Tình nguyện viên thủ đô

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn

Là giảng viên và Bí thư Đoàn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, tôi có điều kiện đồng hành, lắng nghe và trưởng thành cùng đoàn viên, sinh viên mỗi ngày. Từ thực tiễn đó, tôi càng cảm nhận rõ ý nghĩa của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII - sự kiện chính trị quan trọng, nơi hội tụ trí tuệ, khát vọng và niềm tin của tuổi trẻ Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Th.S Trương Khải Minh ẢNH: NVCC

Điều tôi luôn trăn trở là làm sao để tổ chức Đoàn thực sự trở thành môi trường giáo dục, rèn luyện và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thanh niên. Thế hệ trẻ hôm nay năng động, sáng tạo, tự tin hội nhập và giàu khát vọng cống hiến. Tuy nhiên, các bạn cũng đang đối diện với nhiều áp lực từ học tập, việc làm, chuyển đổi số, sự cạnh tranh toàn cầu và những tác động từ không gian mạng. Vì vậy, thanh niên rất cần sự đồng hành, định hướng và dẫn dắt từ tổ chức Đoàn.

Từ góc độ một giảng viên đào tạo cán bộ Đoàn, cán bộ Hội, tôi kỳ vọng Đại hội XIII tiếp tục đặt trọng tâm vào nhiệm vụ xây dựng lớp thanh niên Việt Nam có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, đạo đức, tri thức, kỹ năng và tinh thần cống hiến. Công tác giáo dục của Đoàn cần được đổi mới mạnh mẽ, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, ý thức trách nhiệm xã hội và tinh thần phụng sự cộng đồng trong mỗi người trẻ.

Tôi cũng mong đại hội có những giải pháp đột phá nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, những người không chỉ giàu nhiệt huyết mà còn có kỹ năng số, năng lực tổ chức phong trào, tư duy đổi mới và khả năng kết nối thanh niên trong môi trường hiện đại. Đồng thời, cần tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số, tạo thêm không gian để thanh niên nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, sáng tạo và tình nguyện vì cộng đồng.

Tôi tin tưởng Đại hội XIII sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên vừa "hồng", vừa "chuyên", sẵn sàng cống hiến cho đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Th.S Trương Khải Minh, Bí thư Đoàn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam