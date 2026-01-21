'Tuổi trẻ Việt Nam kiên định lý tưởng, lập thân kiến quốc'

Phát biểu tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chiều nay 21.1, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh sự quan tâm sâu sắc, nhất quán của Đảng đối với thế hệ trẻ khi Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV tiếp tục khẳng định rõ vị trí, vai trò và trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng. Đây vừa là sự ghi nhận, vừa là sứ mệnh lớn lao đặt lên vai tuổi trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trình bay tham luận tại Đại hội XIV của Đảng chiều 21.1 ẢNH: ĐINH HUY

Trước những vận hội và thách thức chưa từng có, vai trò của công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ càng trở nên cấp thiết, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định trong bài viết "Tương lai cho thế hệ vươn mình": "Xây dựng và nuôi dưỡng một thế hệ thanh niên mạnh mẽ, trí tuệ và văn minh chính là nền tảng vững chắc để Việt Nam không ngừng vươn lên, trở thành quốc gia phát triển, biểu tượng của khát vọng, sức mạnh và ý chí dân tộc".

Theo Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, thanh niên Việt Nam hôm nay là thế hệ "công dân số", năng động, sáng tạo, giàu khát vọng, luôn xung kích trên những tuyến đầu của đất nước. Tuy nhiên, quá trình toàn cầu hóa và tác động mạnh mẽ của không gian mạng cũng đặt ra không ít thách thức về giá trị, lối sống, ý thức pháp luật và bản lĩnh chính trị của một bộ phận thanh thiếu niên, đòi hỏi những giải pháp giáo dục quyết liệt, bài bản và hiệu quả hơn.

Đổi mới giáo dục lý tưởng, chủ động định hướng dư luận xã hội

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn 40 năm đổi mới, đặc biệt là những năm gần đây, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đề xuất nhóm giải pháp thứ nhất là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ.

Trọng tâm là thực hiện "3 thống nhất" trong nhận thức và hành động của thanh niên: kiên định lý tưởng của Đảng; phấn đấu phát triển bản thân gắn với trách nhiệm gia đình, xã hội; hành động cụ thể vì mục tiêu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Cùng với việc kiên định các nguyên tắc nền tảng như chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên xác định cần mạnh mẽ đổi mới phương thức giáo dục, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường tương tác đa chiều và coi đoàn viên, thanh niên là chủ thể của quá trình giáo dục.

Đáng chú ý, Đoàn Thanh niên đặt trọng tâm phát triển các kênh thông tin, trào lưu tích cực trên không gian mạng; duy trì đánh giá kết quả học tập nghị quyết bằng hình thức trực tuyến; đầu tư ứng dụng "Thanh niên Việt Nam" và công cụ "AI của Đoàn" như nền tảng chính để định hướng thông tin, tương tác và lắng nghe ý kiến thanh niên.

Nhóm giải pháp thứ hai tập trung vào việc nắm bắt và định hướng dư luận xã hội. Theo đó, công tác này được triển khai đồng bộ thông qua báo chí, hệ thống báo cáo cơ sở, lực lượng cộng tác viên dư luận xã hội, khảo sát xã hội học, thâm nhập các diễn đàn thanh niên trên mạng xã hội và ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo.

Mục tiêu là chủ động cung cấp thông tin nhanh, chính xác, chính thống, giúp thanh niên tiếp cận đầy đủ thông tin, không bị tác động bởi tin xấu, tin giả, tin độc hại.

Nhóm giải pháp thứ ba được Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh là tiếp tục coi các phong trào hành động cách mạng là "ngôi trường vĩ đại" để giáo dục, rèn luyện và tập hợp thanh niên.

Trong bối cảnh Đảng ban hành nhiều chủ trương chiến lược nhằm đưa đất nước bước vào "kỷ nguyên vươn mình", đặc biệt là sắp xếp, tinh gọn bộ máy, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức Đoàn được yêu cầu đổi mới mạnh mẽ cách thức triển khai phong trào.

Theo đó, các phong trào cần hướng tới kết quả thực chất, dựa trên dữ liệu và số liệu cụ thể; ưu tiên những mô hình dễ nhân rộng, chi phí hợp lý, tạo tác động rõ nét đến đời sống người dân.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ẢNH: TTXVN

Xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh toàn diện

Song song với đó, theo Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy, nhóm giải pháp thứ tư tập trung vào việc tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Phương châm hành động được xác định rõ: "Nhận thức đúng, thông tin đủ, hành động nhanh, kết nối mạnh, lan tỏa rộng". Đoàn Thanh niên tiếp tục củng cố lực lượng nòng cốt, tăng cường sản xuất các sản phẩm truyền thông tích cực, nâng cao kỹ năng đấu tranh trên không gian mạng cho cán bộ, đoàn viên.

Nhóm giải pháp thứ năm nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh toàn diện, thực sự là hạt nhân chính trị của phong trào thanh niên và là người bạn đồng hành tin cậy của thanh niên.

Theo đó, tổ chức Đoàn, Hội được củng cố mạnh mẽ tại địa bàn dân cư, trường học, khu công nghiệp; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; thực hiện nghiêm chủ trương "3 Dễ – 3 Rõ – 3 Đo" (Dễ hiểu - Dễ nhớ - Dễ làm; Rõ mục tiêu - Rõ trách nhiệm - Rõ thời hạn; Đo đầu vào - Đo đầu ra - Đo tác động). Mỗi tổ chức Đoàn đăng ký "mỗi quý một kết quả lớn", "mỗi năm hai đột phá".

Cùng với đó là xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn tiên phong, sáng tạo, gần gũi thanh niên; thực hiện nghiêm cơ chế nêu gương; tích cực tham gia đào tạo, bồi dưỡng và cung cấp nguồn cán bộ trẻ chất lượng cho Đảng và hệ thống chính trị.

Thanh niên Việt Nam gửi trọn kỳ vọng và niềm tin vào phương hướng phát triển của đất nước trong giai đoạn mới được hoạch định tại Đại hội XIV ẢNH: TTXVN

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy khẳng định, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước bày tỏ niềm tin tuyệt đối, sắt son và nguyện tiếp bước theo con đường vẻ vang mà Đảng, Bác Hồ, các bậc tiền bối cách mạng, các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Với trách nhiệm của thế hệ mình trước vận hội lớn lao của đất nước, theo anh Huy, thế hệ trẻ Việt Nam sẽ luôn kiên định lý tưởng cách mạng, nuôi dưỡng hoài bão lớn, tiên phong trong học tập, lao động, làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, lập thân, kiến quốc.

"Tuổi trẻ Việt Nam sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội", Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy kết thúc bài tham luận.