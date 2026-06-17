Nơi giúp sinh viên sẵn sàng dấn thân, sáng tạo và cống hiến

Phát huy tinh thần xung kích, tiên phong

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII nhiệm kỳ 2026 - 2031, bản thân là một cán bộ Đoàn tại Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, tôi kỳ vọng đây sẽ là kỳ đại hội của sự tiên phong, bản lĩnh và vươn mình của thế hệ trẻ Việt Nam.

Kỳ vọng đại hội cùng toàn thể các đại biểu tham dự sẽ mang tâm - trí - tài của mình đề xuất những mô hình, giải pháp, những cách làm hay để góp phần mang thế hệ trẻ thanh niên Việt Nam giàu bản lĩnh, sáng tạo, tiên phong, đổi mới vững bước vào kỷ nguyên mới. Chúc đại hội sẽ đề ra các chỉ tiêu cũng như những nhiệm vụ trọng tâm phát huy được tinh thần xung kích, tiên phong của tuổi trẻ. Xin chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Nguyễn Khắc Quốc Huy, Quyền Bí thư Đoàn Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng

Đoàn Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng hướng về Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XIII

Truyền lửa cho thế hệ thanh niên

Tôi gửi đến Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2026 - 2031 niềm tin vào thế hệ thanh niên Việt Nam năng động, sáng tạo, sẵn sàng cống hiến. Tôi mong rằng đại hội sẽ có thêm nhiều hoạt động, giải pháp để thanh niên Việt Nam có thể tiếp cận công nghệ số, nâng cao kỹ năng số và sẵn sàng phục vụ đất nước trong thời kỳ chuyển đổi số ngày nay.

Xin kính chúc đại hội thành công tốt đẹp, tiếp tục là nơi truyền lửa cho thế hệ thanh niên Việt Nam sẵn sàng cống hiến và phục vụ, xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Võ Thị Mai Khanh, Phó bí thư Chi bộ 2, đoàn viên Khoa Y Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng

Vững bước trong kỷ nguyên mới

Mang theo khát vọng rực rỡ của tuổi trẻ, bản thân tôi kính chúc đại hội sẽ kết tinh trí tuệ, khơi nguồn bứt phá, tiếp lửa cho thế hệ sinh viên sẵn sàng dấn thân, sáng tạo, cống hiến và cùng cả nước vững bước vươn cao trong kỷ nguyên mới. Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Đinh Thị Ngọc Ánh, Ủy viên BCH Đoàn trường, Phó chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng

Khơi dậy khát vọng cống hiến

Xin chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dịp để chúng ta nhìn nhận lại những chặng đường vừa qua cũng như đánh giá kết quả đã đạt được, thẳng thắn nhìn lại những mặt hạn chế, khó khăn, từ đó xác định phương hướng, mục tiêu cũng như giải pháp trong nhiệm kỳ mới.

Đây cũng là cột mốc vô cùng quan trọng, khơi dậy khát vọng cống hiến cũng như phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ hiện nay trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đối với tôi, thế hệ trẻ Việt Nam bản lĩnh, sáng tạo, luôn viết tiếp câu chuyện hành trình của mình trong kỷ nguyên mới. Chúc cho đại hội thành công tốt đẹp.

Trương Nguyễn Gia Hy, Ủy viên BCH Đoàn trường, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng



