Tiếp thêm động lực để người trẻ vững tin cống hiến

Ngày hội Thanh niên công nhân năm 2026 là hoạt động ý nghĩa hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII và chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Nhân dịp này, phóng viên Báo Thanh Niên đã có cuộc trao đổi với anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, về những điểm mới, ý nghĩa và kỳ vọng của chương trình.

Tạo cơ hội để thanh niên công nhân phát triển bản thân

Thưa anh, Ngày hội Thanh niên công nhân năm 2026 được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt, khi tuổi trẻ cả nước hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Anh có thể chia sẻ ý nghĩa của chương trình?

Ngày hội Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực năm 2026 được T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với Công ty TCP Việt Nam tổ chức tại nhiều địa phương trên cả nước.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, trao quà cho thanh niên công nhân trong ngày hội 2026 ẢNH: ĐĂNG HẢI

Chương trình là sân chơi dành cho thanh niên công nhân, đồng thời diễn ra trong thời điểm rất ý nghĩa đối với tuổi trẻ cả nước. Đây là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII - sự kiện chính trị quan trọng của thanh niên Việt Nam, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Trong nhiều năm qua, thanh niên công nhân luôn là một trong những lực lượng xã hội đông đảo, có đóng góp trực tiếp vào quá trình phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Họ vừa là người lao động sản xuất, vừa là lực lượng tiên phong trong tiếp cận khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại doanh nghiệp.

Thông qua ngày hội, chúng tôi mong muốn tạo môi trường để thanh niên công nhân được quan tâm, chăm lo toàn diện cả về đời sống vật chất, tinh thần và cơ hội phát triển bản thân. Tiếp thêm động lực để người trẻ vững tin cống hiến.

Anh Nguyễn Kim Quy trao bằng khen cho các cán bộ Đoàn khu công nghiệp, khu chế xuất ở Phú Thọ trong Ngày hội Thanh niên công nhân năm 2026 ẢNH: ĐĂNG HẢI

Đây cũng là dịp để tổ chức Đoàn, Hội lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất của thanh niên công nhân, nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong nhiệm kỳ mới. Từ đó, chúng tôi mong muốn sẽ tổ chức thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp, khu cụm công nghiệp và khu lưu trú của thanh niên công nhân.

Ngày hội với các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII còn góp phần lan tỏa khí thế thi đua sôi nổi trong đoàn viên, thanh niên, khẳng định vai trò đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội đối với người trẻ ở mọi lĩnh vực, trong đó có thanh niên công nhân.

Tôn vinh những giá trị tốt đẹp

Năm 2026, chương trình có những điểm mới nào để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thanh niên công nhân, thưa anh?

Chúng tôi xác định mọi hoạt động dành cho thanh niên công nhân phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của chính đối tượng thụ hưởng. Vì vậy, năm nay, ngày hội được thiết kế theo hướng đa dạng, thiết thực và tăng cường tính trải nghiệm.

Các bác sĩ trẻ khám, chữa bệnh miễn phí cho thanh niên công nhân tại ngày hội ẢNH: ĐĂNG HẢI

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, văn nghệ vốn đã trở thành dấu ấn của chương trình, chúng tôi chú trọng hơn đến các nội dung hỗ trợ nâng cao năng lực nghề nghiệp, kỹ năng số, kỹ năng thích ứng với môi trường lao động mới.

Ngoài ra, chương trình tiếp tục triển khai các hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí, chăm sóc sức khỏe tinh thần, trao tặng quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, con em công nhân vượt khó học giỏi. Chúng tôi cũng mở rộng các hoạt động kết nối cộng đồng, tạo cơ hội để thanh niên công nhân giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và tham gia các sân chơi lành mạnh.

Điều quan trọng là ngày hội không chỉ diễn ra trong một ngày hay một địa điểm mà được triển khai theo chuỗi hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố, khu công nghiệp trên cả nước, gồm Phú Thọ, Gia Lai, TP.HCM, nhằm góp phần đưa các hoạt động chăm lo đến gần hơn với thanh niên công nhân.

Giải bóng đá Thanh niên công nhân diễn ra tại Phú Thọ năm 2026 ẢNH: ĐĂNG HẢI

Một trong những thông điệp xuyên suốt của chương trình là "Lan tỏa năng lượng tích cực". Theo anh, thông điệp này mang ý nghĩa như thế nào đối với thanh niên công nhân hiện nay?

Trong bối cảnh áp lực công việc ngày càng lớn, việc xây dựng tinh thần lạc quan, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến cho thanh niên công nhân là rất cần thiết. "Năng lượng tích cực" mà chúng tôi muốn lan tỏa không đơn thuần là cảm xúc vui vẻ hay tinh thần hứng khởi trong các hoạt động tập thể. Đó còn là niềm tin vào tương lai, là ý thức không ngừng học tập, nâng cao trình độ, là tinh thần trách nhiệm đối với công việc, gia đình và cộng đồng.

Thực tế cho thấy có rất nhiều thanh niên công nhân đang nỗ lực vượt khó, tích cực học tập nâng cao tay nghề, tham gia các phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đóng góp cho doanh nghiệp và xã hội. Họ chính là những tấm gương truyền cảm hứng rất mạnh mẽ.

Anh Nguyễn Kim Quy thăm, tặng quà thanh niên công nhân tại nhà trọ năm 2023 ẢNH: ĐĂNG HẢI

Thông qua ngày hội, chúng tôi mong muốn tôn vinh những giá trị tốt đẹp ấy, tạo động lực để mỗi thanh niên công nhân nhận thấy rằng mình là một phần quan trọng của sự phát triển đất nước. Khi người trẻ có niềm tin, có mục tiêu phấn đấu và được tạo điều kiện phát triển, họ sẽ lan tỏa những giá trị tích cực tới đồng nghiệp, gia đình và cộng đồng.

Đây cũng là cách để tổ chức Đoàn, Hội góp phần xây dựng lớp thanh niên công nhân thời kỳ mới có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, tác phong công nghiệp và khát vọng vươn lên.

Các bạn hãy mạnh dạn đề xuất sáng kiến

Công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên công nhân luôn là nhiệm vụ được Đoàn, Hội quan tâm. Ngày hội năm nay sẽ đóng góp như thế nào vào mục tiêu này?

Thanh niên công nhân là lực lượng có tính dịch chuyển cao, điều kiện làm việc và sinh hoạt khá đặc thù. Chính vì vậy, việc tập hợp, đoàn kết thanh niên công nhân luôn đòi hỏi những phương thức linh hoạt, sáng tạo và phù hợp với thực tiễn.

Ngày hội Thanh niên công nhân là một trong những mô hình hiệu quả đã được triển khai trong nhiều năm qua. Chương trình tạo cơ hội để tổ chức Đoàn, Hội tiếp cận thanh niên công nhân, nắm bắt nhu cầu của họ và xây dựng các mô hình hỗ trợ phù hợp. Đây là một trong những giải pháp hiệu quả để triển khai Đề án "Đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân và lao động trẻ" giai đoạn 2026 - 2030 của T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Trong thời gian tới, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh các mô hình tập hợp thanh niên công nhân trên không gian số, đồng thời tăng cường các hoạt động hỗ trợ học tập, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, chăm lo đời sống văn hóa tinh thần để thu hút thanh niên tham gia tổ chức.

Tôi cho rằng, khi người trẻ cảm nhận được những giá trị thiết thực mà tổ chức mang lại, họ sẽ chủ động gắn bó và đồng hành cùng các phong trào.

Anh gửi gắm điều gì tới thanh niên công nhân cả nước trước thềm Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII?

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII là sự kiện của tuổi trẻ Việt Nam, trong đó có thanh niên công nhân. Tôi mong rằng mỗi bạn trẻ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần lao động sáng tạo, chủ động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và năng lực số để thích ứng với yêu cầu mới của thị trường lao động.

Anh Nguyễn Kim Quy trao giải cho các thanh niên công nhân tham gia đêm nhạc hội được tổ chức tại Ngày hội Thanh niên công nhân năm 2026 ẢNH: ĐĂNG HẢI

Các bạn hãy mạnh dạn đề xuất sáng kiến, tham gia các phong trào thi đua, tích cực đóng góp ý kiến cho tổ chức Đoàn, Hội và các hoạt động cộng đồng. Mỗi nỗ lực hôm nay không chỉ giúp bản thân phát triển mà còn góp phần xây dựng doanh nghiệp, địa phương và đất nước ngày càng giàu mạnh.

Tôi cũng kỳ vọng thanh niên công nhân sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó và khát vọng cống hiến. Đó chính là những "nguồn năng lượng tích cực" quý giá để cùng tuổi trẻ cả nước chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Xin cảm ơn anh!