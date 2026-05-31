Điểm tựa tin cậy của thanh niên công nhân và lao động trẻ

Ngày 31.5 tại Phú Thọ, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH TCP Việt Nam tổ chức Ngày hội "Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực" năm 2026.

Đây là hoạt động hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031; hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026, phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè.

Tham dự chương trình có ông Vi Tư Liệu, Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân, Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư; ông Nguyễn Khắc Hiếu, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và khoảng 2.000 thanh niên công nhân đang làm việc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc ngày hội ẢNH: ĐĂNG HẢI

Nâng cao đời sống tinh thần cho thanh niên công nhân

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của đội ngũ thanh niên công nhân trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của tổ chức Đoàn, Hội trong việc đồng hành, chăm lo và hỗ trợ lực lượng lao động trẻ.

Theo anh Nguyễn Tường Lâm, hiện nay Việt Nam có khoảng 17 triệu công nhân đang làm việc trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế. Trong đó, thanh niên công nhân là lực lượng giàu sức sáng tạo, có khả năng thích ứng nhanh với những thay đổi của thị trường lao động, khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Đây cũng là lực lượng đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và sự phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

Anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, những năm qua, các cấp bộ Đoàn, Hội trên cả nước đã triển khai nhiều chương trình đào tạo kỹ năng, nâng cao chuyên môn, hỗ trợ đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu nhà trọ.

Những hoạt động này không chỉ giúp người lao động trẻ nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn góp phần mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội ngày càng vững mạnh.

Anh Nguyễn Tường Lâm tặng quà thanh niên công nhân khó khăn ẢNH: ĐĂNG HẢI

Nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ IX, anh Nguyễn Tường Lâm khẳng định thanh niên là lực lượng giữ vai trò then chốt trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Với tinh thần đó, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã xác định Đề án "Đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân và lao động trẻ giai đoạn 2024 - 2029" là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm chăm lo, đồng hành hiệu quả hơn với thanh niên công nhân trong thời gian tới.

Khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí

Anh Nguyễn Tường Lâm cũng nhấn mạnh, Ngày hội Thanh niên công nhân năm 2026 với chủ đề "Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực" là hoạt động mở đầu chuỗi chương trình hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026 của T.Ư Đoàn, T.Ư Hội.

Thông qua các hoạt động khám bệnh miễn phí, tư vấn sức khỏe, sân chơi thể thao cộng đồng, giải bóng đá, giao lưu văn hóa văn nghệ và nhiều hoạt động thiết thực khác, chương trình góp phần tiếp thêm động lực, nâng cao đời sống tinh thần cho thanh niên công nhân.

Đề án "Đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân và lao động trẻ giai đoạn 2024 - 2029" là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm chăm lo, đồng hành hiệu quả hơn với thanh niên công nhân ẢNH: ĐĂNG HẢI

Anh bày tỏ mong muốn mô hình ngày hội sẽ tiếp tục được nhân rộng trên cả nước, để tổ chức Hội thực sự trở thành mái nhà chung, là điểm tựa tin cậy của thanh niên công nhân và lao động trẻ Việt Nam.

Tại Phú Thọ, ngày hội mang đến chuỗi hoạt động thiết thực hướng đến nhu cầu thực tế của người lao động trẻ. Nổi bật là chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 1.000 thanh niên công nhân với các nội dung chuyên sâu như đo huyết áp, đường huyết, siêu âm, chụp X-quang.

Các y bác sĩ trẻ khám bệnh cho thanh niên công nhân ẢNH: VŨ THƠ

Bên cạnh đó, hàng loạt hoạt động thể thao hấp dẫn như bóng chuyền, cầu lông, kéo co, pickleball, teambuilding và Giải bóng đá Thanh niên công nhân được tổ chức, tạo không khí sôi động và tăng cường sự gắn kết giữa các công nhân đến từ nhiều doanh nghiệp khác nhau.

Cuộc thi "Tìm kiếm tài năng thanh niên công nhân" cũng trở thành điểm nhấn của chương trình, mang đến cơ hội để người lao động thể hiện năng khiếu, bản sắc cá nhân và sự tự tin sau những giờ làm việc căng thẳng.

Đại diện Công ty TNHH TCP Việt Nam chia sẻ: "Sang năm thứ 4 đồng hành chặt chẽ cùng T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, chúng tôi vô cùng tự hào khi chứng kiến chuỗi Ngày hội Thanh niên công nhân đã trở thành một điểm tựa tinh thần và thể chất vững chắc cho người lao động".