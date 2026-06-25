Công bố danh sách 25 Ủy viên Ban thường vụ T.Ư Đoàn khóa XIII

Tại phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, T.Ư Đoàn đã công bố danh sách trúng cử Ban Bí thư, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII và ra mắt đại hội.

Theo kết quả bầu cử Ban Bí thư, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Ban Bí thư, Ban thường vụ, Ban Chấp hành ra mắt tại đại hội ẢNH: ĐINH HUY

Anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam được bầu tái cử Bí thư thường trực T.Ư Đoàn.

Ba nhân sự được bầu giữ chức Bí thư T.Ư Đoàn gồm: anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn khóa XII, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban thường vụ T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; chị Hồ Hồng Nguyên, Trưởng ban Công tác hội quần chúng, cơ quan Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Theo kết quả bầu cử, Ban thường vụ khóa XIII có 25 ủy viên và Ban chấp hành 119 ủy viên.