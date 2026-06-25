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Giới trẻ

Tiểu sử anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn khóa XIII

Vũ Thơ
Vũ Thơ

Anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư thường trực Trung ương Đoàn khóa XIII.

Sáng 25.6, tại phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII đã công bố nhân sự Ban Bí thư T.Ư Đoàn. 

Theo đó, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã tín nhiệm bầu anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, tiếp tục giữ chức Bí thư thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII.

Tiểu sử anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn khóa XIII - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Minh Triết

ẢNH: TUẤN MINH

Tiểu sử anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn khóa XIII - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Minh Triết sinh ngày 22.10.1988, quê quán Cà Mau, có trình độ tiến sĩ, cao cấp lý luận chính trị. Trưởng thành từ phong trào sinh viên và công tác Đoàn, anh đã kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng ở trung ương và địa phương.

Trước khi tham gia Ban Bí thư Trung ương Đoàn, anh từng là Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam; Phó trưởng ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn; Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định. 

Từ năm 2016, anh giữ cương vị Trưởng ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Tháng 10.2021, anh được bầu làm Bí thư Trung ương Đoàn khóa XII, đồng thời đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. 

Từ tháng 12.2025, anh giữ chức Bí thư thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII. 

Đến tháng 1.2026, anh được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, tiếp tục giữ chức Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn và Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

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