Hành trình đặc biệt trong không gian triển lãm của người trẻ

"Chuyến tàu tiến vào kỷ nguyên mới"

Triển lãm với chủ đề "Chuyến tàu tiến vào kỷ nguyên mới" không chỉ là hoạt động chào mừng Đại hội (ĐH) mà còn là hành trình kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai của tuổi trẻ Việt Nam. Lấy hình tượng "Chuyến tàu tiến vào kỷ nguyên mới" làm ý tưởng xuyên suốt, triển lãm không chỉ là một không gian trưng bày mà còn là một hành trình kể chuyện về tuổi trẻ Việt Nam qua các thời kỳ.

Bước vào không gian triển lãm, đại biểu và khách tham quan được dẫn dắt qua một hành trình đặc biệt, nơi hình tượng "chuyến tàu" trở thành sợi dây xuyên suốt kể câu chuyện về tuổi trẻ Việt Nam qua các thời kỳ. Trên hành trình ấy, thanh niên không chỉ là những người quan sát mà chính là hành khách, người vận hành và động lực tạo nên chuyển động của con tàu hướng tới tương lai. Hình ảnh này thể hiện niềm tin, khát vọng và tinh thần tiên phong của thế hệ trẻ trong thời đại mới.

“Chuyến tàu tiến vào kỷ nguyên mới” còn là hành trình kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai của tuổi trẻ Việt Nam ẢNH: ĐINH HUY

Triển lãm tái hiện sinh động lịch sử hình thành, xây dựng và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gắn liền với lịch sử cách mạng Việt Nam. Những dấu mốc quan trọng, các kỳ ĐH Đoàn toàn quốc, các phong trào hành động cách mạng tiêu biểu cùng những đóng góp nổi bật của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được giới thiệu bằng hình ảnh, tư liệu và hiện vật trực quan. Qua đó, người xem có dịp nhìn lại chặng đường vẻ vang của tổ chức Đoàn, đồng thời cảm nhận sâu sắc vai trò của thanh niên trong từng giai đoạn phát triển của đất nước.

Bên cạnh dòng chảy lịch sử, triển lãm dành không gian giới thiệu những kết quả nổi bật của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2026. Các phong trào như "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ sáng tạo", "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc" cùng các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kỹ năng được tái hiện sinh động qua nhiều hình thức trưng bày hiện đại. Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, hoạt động quốc tế thanh niên và xây dựng tổ chức Đoàn cũng được giới thiệu như những điểm sáng của nhiệm kỳ vừa qua.

Trải nghiệm công nghệ số

Một trong những điểm nhấn thu hút đông đảo đại biểu là khu vực trải nghiệm công nghệ số. Tại đây, người tham quan được trực tiếp tương tác với các ứng dụng công nghệ hiện đại như camera nhận diện AI, holo box, màn hình tương tác thông minh cùng nhiều sản phẩm KH-CN do thanh niên Việt Nam nghiên cứu và phát triển.

Đại biểu trải nghiệm các sản phẩm của Báo Thanh Niên tại đại hội ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Các mô hình robot, máy in 3D, hệ thống giám sát thông minh IoT hay những nền tảng số tiêu biểu như Bảo tàng số Tuổi trẻ Việt Nam, hệ thống quản trị dữ liệu đoàn viên cho thấy vai trò ngày càng nổi bật của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Không gian giàu cảm xúc nhất của triển lãm là khu vực ký ức mang tên "Những câu chuyện thời hoa lửa - Ký ức sống mãi" (do Báo Thanh Niên thực hiện). Thông qua phim tư liệu, podcast, hình ảnh lịch sử và câu chuyện của các nhân chứng, đại biểu được sống lại những năm tháng hào hùng của các thế hệ thanh niên Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là khoảng lặng để mỗi người thêm trân trọng giá trị của hòa bình, từ đó bồi đắp trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho đất nước trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày của Báo Thanh Niên ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Cùng với khu triển lãm chung, các tỉnh, thành đoàn, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn và các tổ chức thành viên cũng mang đến nhiều mô hình sáng tạo, sản phẩm tiêu biểu, phản ánh sức sống, sự năng động và tinh thần tiên phong của tuổi trẻ trên mọi lĩnh vực.

Độc đáo gian trưng bày của Báo Thanh Niên

Tại không gian triển lãm, gian trưng bày của Báo Thanh Niên đã thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu, khách mời và đoàn viên, thanh niên với nhiều hình ảnh, tư liệu đặc sắc về chặng đường đồng hành cùng tuổi trẻ Việt Nam.

Được thiết kế với không gian mở, hiện đại, gian hàng Báo Thanh Niên giới thiệu những dấu mốc nổi bật trong quá trình hình thành và phát triển của tờ báo Thanh Niên. Những trang báo tiêu biểu, các ấn phẩm đặc biệt, các loại sách, cùng hàng trăm hình ảnh tư liệu đã tái hiện sinh động vai trò của Báo Thanh Niên trong công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ và phản ánh những phong trào hành động cách mạng của thanh niên cả nước qua nhiều giai đoạn.

ẢNH TRẦN CƯỜNG

Điểm nhấn tại gian trưng bày Báo Thanh Niên là không gian số kết nối khát vọng thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên mới tại địa chỉ daihoidoan2026.thanhnien.vn. Đây không chỉ là hoạt động truyền thông hướng tới ĐH mà còn thể hiện nỗ lực đổi mới mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền, đưa thông tin đến gần hơn với đoàn viên, thanh niên bằng ngôn ngữ số hiện đại.

Chuyên trang được thiết kế trẻ trung, hiện đại với nhiều hình thức thể hiện như bài viết, infographic, video, multimedia và sản phẩm tương tác. Các chuyên mục nổi bật gồm "Đại hội", "Đoàn trong kỷ nguyên mới", "Thư gửi Đại hội", "Đoàn trong trái tim tôi", "Tình nguyện", "Công tác Đoàn" và "Những câu chuyện đẹp". Nội dung tập trung phản ánh hoạt động chuẩn bị ĐH, vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng và lan tỏa những giá trị tích cực.

Đặc biệt, chuyên trang còn là diễn đàn để đoàn viên, thanh niên trên cả nước gửi gắm ý kiến, hiến kế và chia sẻ khát vọng cống hiến cho đất nước. Qua đó, Báo Thanh Niên mong muốn kết nối sức trẻ Việt Nam, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.