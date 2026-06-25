Tiểu sử anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn khóa XIII

Sáng 25.6, tại phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, T.Ư Đoàn đã công bố nhân sự được bầu vào Ban Bí thư T.Ư Đoàn.

Theo đó, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, anh Nguyễn Kim Quy được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XIII.

Anh Nguyễn Kim Quy ẢNH: ĐINH HUY

Trước đó, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, anh Nguyễn Kim Quy đã được bầu vào Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn đã tiến hành bầu Ban Thường vụ và Ban Bí thư T.Ư Đoàn nhiệm kỳ mới theo đúng quy định.

Anh Nguyễn Kim Quy sinh ngày 27.9.1984, quê quán Bắc Ninh; trình độ chuyên môn thạc sĩ, cao cấp lý luận chính trị.

Trưởng thành từ công tác Đoàn, Hội, anh đã trải qua nhiều vị trí công tác tại T.Ư Đoàn và T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. Từ năm 2007, anh công tác tại Ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn, sau đó đảm nhiệm các cương vị: Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam, Chánh văn phòng T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Năm 2014 - 2015, anh được Ban Bí thư T.Ư Đoàn cử đi đào tạo thực tế tại Thành đoàn Hà Nội. Sau đó, anh tiếp tục giữ nhiều vị trí quan trọng như Phó trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn.

Đầu năm 2022, anh được cử đi đào tạo thực tế tại cơ sở, giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc.

Từ năm 2023 đến tháng 6.2026, anh lần lượt giữ các chức vụ: Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên, Trưởng ban Mặt trận thanh niên T.Ư Đoàn, Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; đồng thời là Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.