Rộn ràng hội thi lồng đèn thắp sáng ước mơ thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng

Ngày 22.9, Tỉnh đoàn Lâm Đồng cho biết khởi đầu chương trình trung thu năm nay, vào ngày 19.9, tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng (cơ sở 3, Gia Nghĩa), Tỉnh đoàn Lâm Đồng phối hợp Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức Hội thi lồng đèn thắp sáng ước mơ thiếu nhi Lâm Đồng" năm 2026, thu hút hơn 300 học sinh tham gia.

Thiếu nhi Gia Nghĩa trang trí lồng đèn trung thu ẢNH: CTV

Hội thi có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, Hội Khuyến học tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh, đại diện các sở, ngành, đơn vị đồng hành cùng đông đảo phụ huynh, giáo viên và thiếu nhi.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, Hội Khuyến học tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh tham dự Hội thi lồng đèn thắp sáng ước mơ thiếu nhi Lâm Đồng ẢNH: TĐ

Những chiếc lồng đèn gửi gắm ước mơ tuổi thơ

Tham gia hội thi, học sinh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn các phường Nam Gia Nghĩa, Bắc Gia Nghĩa và Đông Gia Nghĩa được thỏa sức sáng tạo qua nhiều phần thi.

Với học sinh tiểu học là trang trí lồng đèn ông sao và mặt nạ ông Địa; trong khi học sinh THCS cùng nhau trang trí lồng đèn và làm đầu ông Lân.

Rộn ràng hội thi "Lồng đèn thắp sáng ước mơ thiếu nhi Lâm Đồng" tại khu vực Gia Nghĩa ẢNH: TĐ

Không chỉ là những sản phẩm thủ công, các chiếc lồng đèn còn được các em gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về quê hương, đất nước, chủ quyền biển đảo Việt Nam, khát vọng vươn lên và những ước mơ đẹp của tuổi thơ.

Sản phẩm lồng đèn do thiếu nhi trang trí ẢNH: CTV

Những chiếc lồng đèn còn được các em gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về quê hương, đất nước ẢNH: CTV

Từ những thanh tre, giấy màu và vật liệu quen thuộc, các em cùng nhau lên ý tưởng, phân công công việc và hoàn thiện sản phẩm. Qua đó, hội thi tạo không khí vui tươi, đồng thời khuyến khích sự sáng tạo, tinh thần đoàn kết của thiếu nhi.

Trao quà, tiếp thêm động lực cho thiếu nhi khó khăn

Trong chương trình, Tỉnh đoàn Lâm Đồng, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh cùng các đơn vị đồng hành trao 15 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng và 300 phần quà trung thu, mỗi phần trị giá 300.000 đồng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng và Tỉnh đoàn Lâm Đồng trao quà trung thu cho thiếu nhi ẢNH: CTV

Ban tổ chức cũng trao 3 giải nhất, 5 giải nhì, 5 giải ba và 22 giải khuyến khích cho các đội thi ở từng nội dung. Những phần thưởng không chỉ ghi nhận sự khéo léo, sáng tạo mà còn là sự động viên để các em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, tự tin học tập và rèn luyện.

Trung thu đến với thiếu nhi ở 3 khu vực

Sau chương trình tại Gia Nghĩa, hành trình Vui Tết Trung thu năm 2026 của Tỉnh đoàn Lâm Đồng và các đơn vị đồng hành sẽ tiếp tục đến 2 địa điểm khác trong tỉnh. Cụ thể, chương trình được tổ chức tại xã Sông Lũy vào ngày 23.9 và phường Xuân Hương - Đà Lạt vào ngày 25.9.

Thiếu nhi khu vực tây Lâm Đồng (Gia Nghĩa) xem biểu diễn múa lân ẢNH: TĐ

Ban tổ chức trao giải cuộc thi cho các đội ẢNH: TĐ

Với 3 điểm tổ chức, hoạt động hướng đến việc tạo thêm những sân chơi bổ ích, an toàn và mang đậm không khí trung thu cho thiếu nhi ở các khu vực khác nhau của tỉnh Lâm Đồng, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn.