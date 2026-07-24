Lan tỏa mô hình hay trong phong trào 'Bình dân học vụ số'

Ngày 24.7, Ban Chỉ đạo Trung ương về triển khai phong trào "Bình dân học vụ số" làm việc với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Chủ trì buổi làm việc có ông Vũ Thanh Mai, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng đoàn khảo sát; anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Thúc đẩy chuyển đổi số trong cộng đồng

Báo cáo của T.Ư Đoàn cho biết, Ban Bí thư Trung ương Đoàn xác định phong trào "Bình dân học vụ số" là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Sau hơn 1 năm triển khai, phong trào đã phát huy hiệu quả bước đầu, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong cộng đồng.

Anh Nguyễn Kim Quy phát biểu tại cuộc làm việc ẢNH: TRỊNH LÝ

Về công tác chỉ đạo, Trung ương Đoàn đã ban hành 14 chương trình, kế hoạch và văn bản hướng dẫn trong giai đoạn 2025 - 2026; 100% tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc đã xây dựng kế hoạch triển khai, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để bảo đảm phong trào được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước.

Một trong những kết quả nổi bật là việc thành lập và duy trì 13.124 đội hình "Bình dân học vụ số" với hơn 441.600 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, trực tiếp hỗ trợ gần 2,5 triệu lượt người dân tiếp cận các nền tảng và dịch vụ số thiết yếu.

Các cấp bộ Đoàn cũng tổ chức hơn 18.100 hoạt động tập huấn, phổ cập kỹ năng số, triển khai nhiều mô hình thiết thực như "Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người", "Mỗi đoàn viên hỗ trợ một người dân" hay "Ngày thứ Bảy chuyển đổi số".

Đại biểu phát biểu tại cuộc làm việc ẢNH: TRỊNH LÝ

Đặc biệt, hưởng ứng chủ trương vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Trung ương Đoàn đã chỉ đạo 100% đoàn cấp xã thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Chỉ trong 3 tháng đầu triển khai, toàn Đoàn đã thành lập 48.928 đội hình, huy động hơn 619.000 lượt tình nguyện viên, trực tiếp hỗ trợ trên 5,14 triệu lượt người dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số.

Tại 248 xã biên giới, hơn 21.000 lượt tình nguyện viên tiếp tục đồng hành, hỗ trợ hơn 107.900 người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.

Song song đó, Trung ương Đoàn đẩy mạnh nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi thông qua chương trình "Bình dân học AI", các cuộc thi về AI, STEM, Robotics và hàng nghìn lớp phổ cập kỹ năng số.

Góp phần đưa chuyển đổi số đến với đông đảo người dân

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đánh giá cao những kết quả triển khai của Trung ương Đoàn và cho rằng chia sẻ về những khó khăn như thiếu cán bộ Đoàn cơ sở, hạn chế về hạ tầng số và không có kinh phí triển khai…

Phát biểu kết luận, ông Vũ Thanh Mai ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn trong quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương của Đảng thành nhiều chương trình, kế hoạch, hoạt động thiết thực. Theo ông, tổ chức Đoàn luôn là lực lượng tiên phong, đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Thanh Mai phát biểu kết luận cuộc làm việc ẢNH: TRỊNH LÝ

Ông Vũ Thanh Mai nhấn mạnh, thanh niên có lợi thế lớn trong tiếp cận và làm chủ khoa học, công nghệ, vì vậy cần khẳng định vai trò nòng cốt của Đoàn Thanh niên trong thực hiện phong trào "Bình dân học vụ số".

Với gần 22 triệu thanh niên và khoảng 3 triệu sinh viên, nếu mỗi đoàn viên trở thành một "hạt nhân" lan tỏa kỹ năng số trong gia đình và cộng đồng thì phong trào sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần đưa chuyển đổi số đến với đông đảo người dân.

Các đại biểu tham gia chương trình ẢNH: TRỊNH LÝ

Ông Mai cho rằng, phong trào không chỉ dừng ở việc tổ chức các hoạt động mà phải được duy trì bền vững, trở thành việc làm thường xuyên của mỗi đoàn viên, thanh niên.

Ông Mai đề nghị Trung ương Đoàn tiếp tục tổng kết, lựa chọn và lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong triển khai phong trào. Nhiều mô hình hiệu quả cần được phối hợp tuyên truyền rộng rãi để tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội, qua đó nhân rộng những sáng kiến thiết thực của tuổi trẻ trong hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số.

Ông kỳ vọng trong bức tranh chung về chuyển đổi số quốc gia, tổ chức Đoàn và thanh niên sẽ tạo nên những dấu ấn nổi bật bằng tinh thần đổi mới, sáng tạo và tiên phong.