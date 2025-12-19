Bà Bùi Thị Minh Hoài: Sớm có hướng dẫn sắp xếp tổ chức hội quần chúng

Sáng 19.12, tại xã Phù Đổng (Hà Nội), Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 10 xã, phường thuộc đơn vị bầu cử số 4.

Bà Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri ẢNH: GIA HÂN

Phát biểu tại hội nghị, bà Bùi Thị Minh Hoài cho biết, đây là kỳ tiếp xúc cử tri cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Sau thời gian làm việc nghiêm túc, hội nghị tiếp xúc cử tri đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Bà Hoài đánh giá, các ý kiến phát biểu của đại diện cử tri đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết và xây dựng, phản ánh khó khăn từ thực tiễn cơ sở, đồng thời thể hiện sự đồng thuận, hưởng ứng đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, các quyết sách của Quốc hội, cũng như sự điều hành của Chính phủ trong phát triển kinh tế - xã hội.

Bà Hoài nhấn mạnh, năm 2025, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Đối với thủ đô Hà Nội, trong bối cảnh chịu nhiều áp lực về hạ tầng, dân số, môi trường và yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, thành phố đã nỗ lực rất lớn và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tăng trưởng GRDP năm 2025 ước đạt 8,5%; thu ngân sách vượt dự toán; thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng mạnh, nhiều dự án công nghệ cao, dịch vụ hiện đại được triển khai.

Cạnh đó, thành phố cũng thực hiện tốt các chính sách xã hội, công tác cứu trợ, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình và truyền thống đoàn kết của thủ đô đối với cả nước.

Liên quan đến ý kiến của cử tri về hoạt động của các hội quần chúng, bà Bùi Thị Minh Hoài tiếp thu kiến nghị về việc sớm có hướng dẫn thống nhất trong sắp xếp tổ chức và hoạt động của các hội. Đối với các kiến nghị khác của cử tri, tổ đại biểu Quốc hội sẽ tổng hợp đầy đủ, chuyển tới các cơ quan chức năng và đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương chủ động xem xét, giải quyết, đáp ứng yêu cầu chính đáng của cử tri.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao quà tặng 50 cựu chiến binh thuộc 4 xã: Phù Đổng, Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An ẢNH: GIA HÂN

Sớm hướng dẫn chi tiết sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng

Trước đó, tại hội nghị, nhiều cử tri thẳng thắn phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong đời sống dân sinh, đặc biệt liên quan đến chính sách đất đai và hạ tầng giao thông, đồng thời kiến nghị các giải pháp tháo gỡ phù hợp với thực tiễn cơ sở.

Đại diện Hội Người cao tuổi xã Phù Đổng, ông Nguyễn Văn Tuấn bày tỏ sự đồng thuận và đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Liên quan đến việc sắp xếp các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, cử tri xã Phù Đổng thống nhất cao với chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm chồng chéo, hướng mạnh về cơ sở.

Việc hợp nhất, giải thể hoặc sắp xếp các hội có cùng tên gọi, lĩnh vực hoạt động theo đơn vị hành chính mới được đánh giá là phù hợp, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của MTTQ, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của hội viên.

Tuy nhiên, theo phản ánh của cử tri, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ sau sắp xếp, các hội quần chúng ở cơ sở gặp không ít khó khăn, vướng mắc. Cử tri xã Phù Đổng kiến nghị Bộ Nội vụ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sớm tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết, đồng bộ về việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản của các hội quần chúng đưa về trực thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tạo điều kiện để các hội hoạt động ổn định, hiệu quả, tiếp tục phát huy vai trò trong đời sống xã hội và phong trào ở cơ sở.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã trao quà tặng 50 cựu chiến binh thuộc 4 xã: Phù Đổng, Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An.