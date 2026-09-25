Bà Bùi Thị Minh Hoài tiếp đoàn đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia

Ngày 25.9, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã tiếp ông Hun Many, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Dịch vụ công, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia, cùng đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Cùng dự có anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Bà Bùi Thị Minh Hoài tiếp ông Hun Many ẢNH: ĐĂNG HẢI

Tăng cường hợp tác thanh niên

Tại buổi tiếp, bà Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ vui mừng được gặp lại ông Hun Many, đồng thời đánh giá cao mối quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia tại Hà Nội và Hải Phòng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa tổ chức thanh niên hai nước, củng cố tình hữu nghị gắn kết, bền chặt và quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Campuchia.

Bà Bùi Thị Minh Hoài tặng quà ông Hun Many ẢNH: ĐĂNG HẢI

Bà Bùi Thị Minh Hoài chúc mừng kết quả hội đàm giữa Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia và T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong đó hai bên thống nhất nhiều chương trình phối hợp hoạt động, hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia vào năm 2027.

Thông tin tại buổi tiếp, ông Hun Many cho biết hai bên đã triển khai các nội dung trong bản ghi nhớ hợp tác giữa Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia giai đoạn 2022 - 2027. Đồng thời, hai tổ chức thanh niên đã thống nhất thành lập tổ công tác nhằm xây dựng kế hoạch hành động cụ thể cho năm 2026 và những năm tiếp theo.

Theo ông Hun Many, hai bên sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm, phối hợp tổ chức các hoạt động với sự tham gia của những người có uy tín trong xã hội, thanh niên tình nguyện, sinh viên và thanh niên hai nước. Các hoạt động giao lưu văn hóa, thể dục thể thao cũng được đề xuất nhằm tăng cường sự gắn bó giữa thế hệ trẻ Việt Nam và Campuchia.

Các đại biểu tham gia buổi tiếp ẢNH: XUÂN TÙNG

Phát huy vai trò của thế hệ trẻ

Phát biểu tại buổi tiếp, bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, đồng thời phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong gìn giữ và phát triển truyền thống hữu nghị giữa hai dân tộc.

Nhân dịp Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2027 và kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, bà đề nghị thanh niên hai nước phối hợp xây dựng những hoạt động kỷ niệm thiết thực, có sức lan tỏa trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, ông Hun Many, anh Nguyễn Minh Triết và các đại biểu hai nước chụp ảnh lưu niệm ẢNH: XUÂN TÙNG

Trong đó, chú trọng tuyên truyền lịch sử quan hệ hai nước, giao lưu văn hóa nhân dân, qua đó truyền tải thông điệp về tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết gắn bó không thể tách rời giữa Việt Nam và Campuchia.

Bà Bùi Thị Minh Hoài cũng đề nghị hai bên tăng cường phối hợp tại các diễn đàn và cơ chế hợp tác thanh niên khu vực, quốc tế, nhất là trong khuôn khổ ASEAN; chủ động đề xuất sáng kiến, hoạt động chung, góp phần quảng bá hình ảnh thế hệ trẻ hai nước đoàn kết, tin cậy và hỗ trợ lẫn nhau, đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.



