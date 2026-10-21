Bà Cao Thị Ngọc Dung: Không còn cách nào khác bán cổ phiếu PNJ khi khách bán kim cương

Phát biểu tại đại hội, bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT PNJ cho rằng: "Suốt những tháng qua là thời điểm khó khăn nhất trong vòng 40 năm hình thành và phát triển của PNJ. Tôi hiểu lo lắng thất vọng của quý vị khi giá cổ phiếu giảm, khi kế hoạch lợi nhuận chuyển từ lãi sang lỗ, cũng như những biến động chưa từng có diễn ra trên thị trường trang sức. Thay mặt ban lãnh đạo, tôi xin gửi lời xin lỗi cổ đông. Không còn cách nào khác, gia đình bán cổ phiếu PNJ để có nguồn tiền cho công ty vay lại vượt qua giai đoạn khủng hoảng này".

Các cổ đông PNJ đã thông qua các tờ trình về phát hành cổ phiếu, giảm cổ tức ẢNH: T.X

Trình bày tại đại hội, ông Phan Quốc Công - Tổng giám đốc PNJ thông tin trước các cổ đông từ khi xảy ra khủng hoảng từ tháng 7, khách hàng đồng loạt bán kim cương khiến lượng giao dịch tăng khoảng 10 lần bình thường. Doanh số thu đổi tích lũy đối với kim cương và trang sức kim cương trong thời gian này khoảng 21.000 tỉ đồng. Hàng tồn kho kim cương chiếm khoảng 52%; doanh thu bán lẻ suy giảm mạnh. "Đây là cuộc khủng hoảng kép không đoán định, bởi hai yếu tố là pháp lý và thị trường kim cương bị ảnh hưởng tâm lý do drama truyền thông. Trước sự cố, PNJ có bộ đệm tài chính đáng kể, tại ngày 30.6 công ty có hàng ngàn tỉ đồng tiền mặt và tiền gửi. Tuy nhiên, những gì xảy ra trên thị trường, tôi coi như một sự kiện thiên nga đen: bất ngờ, sâu rộng và làm thay đổi hoàn toàn thị trường kim cương", ông Phan Quốc Công nói.

Theo ông Công, với dòng tiền như hiện nay, việc dùng tiền để mua lại kim cương là không thể trong thời gian trước mắt. Đối với các sản phẩm thu mua lại, PNJ đã phải áp dụng hạn mức, nghĩa là có bao nhiêu tiền thì mua bấy nhiêu. Với lượng kim cương tồn kho hiện đã đủ để PNJ bán trong nhiều năm, nên công ty không thể dùng tiền để mua kim cương trong ngắn hạn. Trong 2 năm tới, điều này khó xảy ra, không thể dùng tiền mua vào kim cương ngay khi khách hàng đến bán lại sản phẩm. Để giảm tồn kho kim cương, PNJ có thể cân nhắc bán ra thị trường với mức giá thấp hơn, hoặc dùng số kim cương này bán cho khách hàng có nhu cầu chuyển đổi sản phẩm. Đó là những việc đang được lên kế hoạch.

Nội dung quan trọng được trình tại đại hội cổ đông bất thường và đã được cổ đông thông qua, đó là phương án phát hành tối đa 550 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến huy động 8.000 tỉ đồng bổ sung vốn. Cùng với đó, cổ đông chấp thuận hoàn nhập tối đa hơn 4.600 tỉ đồng từ quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thông qua mức cổ tức năm 2025 tỷ lệ 10%. Đồng thời điều chỉnh tỷ lệ cổ tức xuống 10%.

Ông Phan Quốc Công chia sẻ thêm, công ty đã vay của gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung tổng cộng 700 tỉ đồng, qua 2 lần chuyển tiền vào công ty. Chính nhờ khoản vay này mà công ty mới bảo đảm được thanh khoản, nhờ đó rút ngắn được thời gian thanh toán cho khách hàng bán lại sản phẩm và trang sức vàng. Đến cuối tháng 8, PNJ có 432 điểm kinh doanh. Trong năm 2026, công ty dự kiến đóng 25 - 30 cửa hàng kém hiệu quả và mở thêm 10 cửa hàng có chọn lọc. Công ty giữ lại những cửa hàng tạo ra dòng tiền tốt, đóng các cửa hàng lỗ kéo dài hoặc trùng địa bàn.

Trong thời gian tới, PNJ tập trung vào ba hướng. Đó là tối ưu hoạt động, rà soát hàng tồn kho, đóng cửa hàng kém hiệu quả, tinh gọn bộ máy và kiểm soát chi phí. Khôi phục niềm tin, minh bạch chất lượng sản phẩm, tăng cường kiểm định kim cương và điều chỉnh chính sách thu đổi. Phát triển trang sức vàng giá trị cao, trang sức thời trang, sản phẩm dành cho giới trẻ và các kênh bán hàng mới. Nếu huy động vốn và chương trình chuyển đổi thành công, doanh thu thuần dự kiến tăng từ khoảng 43.000 tỉ đồng năm 2027 lên 58.000 tỉ đồng năm 2029, với lợi nhuận khoảng 1.600 tỉ đồng vào năm 2029.