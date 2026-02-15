Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Sản phẩm

Ba chấm bí ẩn trên iPad dùng để làm gì?

Kiến Văn
Kiến Văn
15/02/2026 07:38 GMT+7

Nếu sở hữu một chiếc iPad thế hệ gần đây, có thể người dùng đã thấy ba dấu chấm ở mặt sau hoặc cạnh bên của thiết bị.

Đây là đặc điểm nổi bật của các mẫu iPad Pro, iPad Air và iPad cơ bản, nhưng không có iPad mini. Có tên gọi là Smart Connector, những dấu chấm này được Apple giới thiệu lần đầu vào năm 2015 khi ra mắt iPad Pro 12,9 inch.

Ba chấm bí ẩn trên iPad dùng để làm gì? - Ảnh 1.

Smart Connector bắt đầu xuất hiện trên iPad từ năm 2015

ẢNH: DIGITALTRENDS

Smart Connector cho phép iPad kết nối ngay lập tức với các phụ kiện bàn phím mà không cần phải sạc pin riêng, bật/tắt công tắc hay ghép nối Bluetooth. Nhờ vậy, người dùng tránh được 2 vấn đề lớn: không cần lo lắng về việc sạc bàn phím và khả năng truyền dữ liệu ngay lập tức khi gắn bàn phím vào iPad.

Các phụ kiện bàn phím tương thích với Smart Connector phải có đầu nối ba chân. Theo giải thích của Apple, ba dấu chấm này chứa nam châm giúp gắn kết chắc chắn với phụ kiện.

Những mẫu iPad hỗ trợ Smart Connector

iPad Pro là dòng sản phẩm đầu tiên của Apple trang bị Smart Connector. Tất cả các mẫu iPad Pro ra mắt sau năm 2015 đều có tính năng này. Năm 2019, Apple cũng đã bổ sung hỗ trợ Smart Keyboard cho iPad Air (thế hệ thứ ba) và các mẫu sau đó. Mẫu iPad cơ bản cũng bắt đầu được hỗ trợ Smart Keyboard vào năm 2019, với các điểm kết nối Smart Connector được đặt ở cạnh bên.

Tuy nhiên, iPad mini vẫn là mẫu duy nhất không có Smart Connector. Người dùng iPad này hiện phải sử dụng kết nối Bluetooth để ghép nối bàn phím, đồng nghĩa với việc phải sạc bàn phím bằng dây cáp.

Ba chấm bí ẩn trên iPad dùng để làm gì? - Ảnh 2.

Người dùng vẫn có thể sử dụng bàn phím Bluetooth với iPad hỗ trợ Smart Connector

ẢNH: RTINGS

Phụ kiện tương thích Smart Connector

Các phụ kiện như Magic Keyboard và Magic Keyboard Folio được Apple phát triển cho iPad Pro và iPad Air đều sử dụng Smart Connector. Ngoài ra, các nhà sản xuất bên thứ ba như Logitech cũng cung cấp bàn phím tương thích với Smart Connector giúp mang lại khả năng kết nối ngay lập tức mà không cần pin.

Người dùng iPad không chỉ bị giới hạn ở các phụ kiện Smart Connector mà còn có thể lựa chọn bàn phím Bluetooth cho bất kỳ mẫu iPad nào, tuy nhiên chúng sẽ cần phải sạc pin và ghép nối thủ công.

Xem thêm bình luận