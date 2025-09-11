Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bà chủ Mỹ Châu Pharmacy khóc nức nở sau khi nghe tuyên án
Video Thời sự

Bà chủ Mỹ Châu Pharmacy khóc nức nở sau khi nghe tuyên án

Thảo Nhân
11/09/2025 20:29 GMT+7

Chiều 11.9.2025, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với 3 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, liên quan đến bà chủ nhà thuốc Mỹ Châu (TP.HCM).

Chiều 11.9.2025, sau thời gian nghị án, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với 3 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, liên quan đến bà chủ nhà thuốc Mỹ Châu (TP.HCM).

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thị Mỹ Châu (là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư và phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group; tức nhà thuốc Mỹ Châu) mức án 17 năm tù về tội đưa hối lộ. Trong vụ án này, bị cáo Châu bị cáo buộc đã đưa hối lộ 7 tỉ đồng.

Cùng vụ án, bị cáo Lê Quốc Kháng (tức ca sĩ Quốc Kháng) và Lê Nguyễn Hoàng Nam (là cựu cán bộ công an) bị tuyên mức án lần lượt là 18 năm tù và 8 năm tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là 2 bị cáo đã lừa tiền của bị cáo Châu.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh xã hội, trật tự an toàn địa phương.

Trong vụ án này, Kháng là người trực tiếp nhận tiền từ bị cáo Châu và tiêu tiền nhiều nhất. Hành vi của bị cáo Kháng là nguy hiểm cho xã hội, mức độ nghiêm trọng cao hơn bị cáo Nam. Do đó, cần phải có hình phạt tương xứng với hành vi, mức độ phạm tội của các bị cáo.

HĐXX nêu, cáo trạng của VKSND TP.HCM đã truy tố đúng người, đúng tội.

HĐXX xác định, Lê Thị Mỹ Châu vừa là bị cáo, vừa là bị hại trong vụ án. HĐXX tuyên buộc Lê Quốc Kháng và Lê Nguyễn Hoàng Nam hoàn lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt để sung công quỹ nhà nước.

Bà chủ Mỹ Châu Pharmacy khóc nức nở sau khi nghe tuyên án - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Thị Mỹ Châu tại phiên tòa

Ảnh: Thảo Nhân

Theo hồ sơ vụ án, thông qua người quen giới thiệu, Lê Thị Mỹ Châu quen Lê Quốc Kháng từ khoảng tháng 3.2024. Kháng tự giới thiệu là cháu của một lãnh đạo cấp cao.

Nghĩ Kháng quen biết rộng, ngày 14.5.2024, bà Châu nhờ Kháng chạy án cho người em ngoài xã hội tên Thái Khắc Hoàng (là bị can trong vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam) được tại ngoại và cho gia đình thăm gặp.

Kháng đồng ý và liên hệ với Lê Nguyễn Hoàng Nam (thời điểm đó là cán bộ Công an phường 5, quận 10 cũ, TP.HCM) để tìm cách chạy án. Song song đó, bà Châu đã đưa Kháng 7 tỉ đồng để chạy án cho người em xã hội.

Ngoài ra, Kháng cùng người nhà Thái Khắc Hoàng đến gặp Lê Nguyễn Hoàng Nam tại Văn phòng luật sư N.T.N, rồi đưa cho Nam 350 triệu đồng để làm thủ tục ký hợp đồng thuê luật sư.

Đưa tiền nhưng chờ mãi người em xã hội không được tại ngoại, cho rằng mình bị lừa, bà Châu làm đơn tố giác gửi Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Quá trình điều tra, bị cáo Lê Thị Mỹ Châu thừa nhận hành vi đưa 7 tỉ đồng cho Kháng "chạy" cho người em xã hội được tại ngoại.

