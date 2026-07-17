Giữa nhịp buổi sáng tấp nập trên đường Đinh Tiên Hoàng (phường Tân Định, TP.HCM), quán bánh cuốn Tây Hồ lúc nào cũng đông khách. Người tráng bánh, người bưng món, shipper ra vào liên tục, còn bà Trần Thúy Loan tất bật vừa tính tiền, vừa hướng dẫn thực khách cách thưởng thức món ăn.

Bà chủ dành 3 năm tự học tiếng Anh để giao tiếp với khách

Điều khiến chúng tôi ấn tượng không chỉ là đĩa bánh cuốn nóng hổi mà còn là bà chủ luôn niềm nở giao tiếp bằng tiếng Anh. Có người là khách quen lâu năm, cũng có những vị khách nước ngoài lần đầu đến ăn. Họ đến vì ở đây có món bánh cuốn được Michelin Guide đánh giá cao.

Bà chủ quán bánh cuốn hơn 65 năm: Tự học tiếng Anh để bán hàng, chưa mở chi nhánh vì một lý do

"Tôi muốn ăn bánh cuốn này nên tìm trên Google Maps. Thấy quán được Michelin Guide giới thiệu nên quyết định đến thử. Ban đầu tôi còn không biết ăn thế nào, nhưng rồi bà chủ tiến đến, chỉ cho tôi cách xắn bánh ra và ăn cùng nước sốt. Bánh rất ngon. Tôi thích mùi thơm của nước mắm và ớt. Bánh cuốn thì mềm và có chút dai nhẹ. Hương vị rất đậm đà. Ban đầu , anh Don Lo (23 tuổi, từ Hồng Kông) chia sẻ.

Trước khi ra về, chàng trai Hồng Kông không quên mua thêm vài phần bánh khác cho những người bạn ở nhà.

Anh Don Lo được bà Loan hướng dẫn cách ăn bánh cuốn ẢNH: VÕ HIẾU

Bà chủ quán nói tiếng Anh không quá lưu loát nhưng đủ dùng để giao tiếp với khách hàng. Để có thể tự tin giao tiếp với những vị khách quốc tế hôm nay, bà Loan từng chắt chiu chút thời gian buổi tối để học tiếng Anh, dù ban ngày đã quá tất bật với việc bán bánh và chăm sóc gia đình.

"Bữa đầu đi học rất khó. Đến câu What's your name? hay đếm one, two, three... mình cũng không biết," bà nhớ lại.

Động lực của bà rất đơn giản: quán có nhiều khách nước ngoài nhưng bà không biết cách giao tiếp. "Thật ra không cần nói đúng 100%. Chỉ cần tự nhiên, kết hợp ngôn ngữ cơ thể thì khách vẫn hiểu. Không ngờ việc học tiếng Anh lại hỗ trợ mình rất nhiều trong việc bán hàng", bà Loan cho biết.

65 năm, chưa mở thêm chi nhánh

Mới đây, quán bánh cuốn Tây Hồ được Michelin Guide xướng tên ở hạng mục Bib Gourmand dành cho những quán ăn ngon, giá hợp lý. Sau khi được vinh danh, lượng khách đến quán tăng đáng kể, nhiều thời điểm kín chỗ từ sáng sớm.

"Tụi tôi đã ăn ở khá nhiều địa điểm trong danh sách Michelin Guide và quán này thật sự rất tuyệt. Đây là lần đầu ăn bánh cuốn kiểu này và tôi rất thích," anh Michael Trinh, du khách từ Mỹ, cho biết.

Theo bà Loan, gia đình chưa bao giờ đặt mục tiêu chạy theo giải thưởng. "Mình chỉ nghĩ đơn giản là phục vụ khách bằng cái tâm, món ngon, quán sạch và sự nhiệt tình. Khi được Michelin Guide vinh danh thì rất bất ngờ và vui".

Dù lượng khách ngày càng đông, quán vẫn chỉ có một địa chỉ duy nhất. "Nếu mở rộng mà không kiểm soát được thì chất lượng sẽ không còn như trước. Bánh phải vừa chín tới, đủ mềm, đủ dẻo; thịt, gạo, nước mắm cũng phải đúng tiêu chuẩn. Khi nào có đủ nhân lực thì mình mới tính chuyện mở thêm", bà Loan nói.

Không chỉ giữ gìn hương vị truyền thống, bà Loan còn phát triển thêm nhiều loại nhân để thực khách có thêm lựa chọn ẢNH: VÕ HIẾU

Quán bánh cuốn luôn đông khách, bất kể sáng sớm hay buổi trưa ẢNH: VÕ HIẾU

Không chỉ giữ công thức truyền thống, bà Loan còn bổ sung thêm nhiều loại nhân như tôm, trứng, gà và chay để thực khách có thêm lựa chọn.

Một hình ảnh khác khiến nhiều người nhớ đến bà chính là tà áo dài. Mỗi ngày bán hàng, bà đều mặc một bộ khác nhau và hiện sở hữu hơn 400 bộ áo dài chỉ dành riêng cho công việc.

"Mình thích áo dài từ nhỏ. Ban đầu cũng ngại mặc bán hàng, nhưng nghĩ áo dài là trang phục truyền thống, đâu phải có dịp đặc biệt mới mặc."

Hiện mỗi phần bánh cuốn tại quán có giá từ 40.000 - 72.000 đồng. Bánh cuốn được cắt thành từng miếng vừa ăn, cùng với hành phi, chả giò, nem chua, giá đỗ và nước chấm chua ngọt. Ngoài món chính là bánh, thực có thể chọn thêm giò chả hay nem… đều được nhiều thực khách đánh giá vừa ăn.