Giữa những miệt vườn xanh mướt của Cồn Sơn (phường Bình Thủy, TP.Cần Thơ), có một khu vườn khiến nhiều du khách không khỏi ngỡ ngàng ngay từ những bước chân đầu tiên. Đó là vườn nhãn Hiếu Trang với hơn 300 gốc nhãn long cổ thụ, nhiều cây đã hơn nửa thế kỷ tuổi, mang những dáng thế uốn lượn kỳ lạ như được bàn tay nghệ nhân tạo tác.

Vẻ đẹp kỳ ảo của vườn nhãn cổ hơn 50 năm tuổi ở Cồn Sơn

Bước dưới tán cây xanh rợp bóng, du khách như lạc vào một "mê cung" của những thân nhãn phủ rêu phong. Cây thì xoắn từ gốc lên ngọn, cây nghiêng mình theo năm tháng, cây uốn lượn mềm mại như hình rồng bay. Mỗi gốc cây là một dáng thế khác nhau, tạo nên khung cảnh vừa cổ kính vừa kỳ ảo, trở thành điểm check-in được nhiều người yêu thích khi đến Cồn Sơn.

Ít ai biết, những gốc nhãn già này là "gia tài" mà ông Trần Thanh Hiếu (46 tuổi), chủ vườn nhãn Hiếu Trang, gìn giữ suốt nhiều năm qua. Khu vườn rộng hơn 1 ha do ông nội gây dựng từ hơn 50 năm trước, đến nay vẫn bảo tồn được giống nhãn long – loại nhãn từng phổ biến khắp Cồn Sơn nhưng hiện chỉ còn rất ít.

Cả khu vườn với thân nhãn uốn lượn ẢNH: DUY TÂN

Dù đã ngoài 50 năm tuổi, những cây nhãn vẫn sinh trưởng khỏe mạnh, tán rộng và sai trái. Mỗi năm, khu vườn thu hoạch từ 6 - 10 tấn nhãn, chủ yếu phục vụ khách du lịch đến tham quan và thưởng thức tại chỗ.

Giống nhãn long khá dễ chăm sóc, chỉ cần bón phân định kỳ như nhiều loại cây ăn trái khác. Đặc biệt, giống nhãn này ít bị bệnh chổi rồng nên phát triển ổn định qua nhiều năm.

Để phục vụ du lịch, ông Hiếu còn chủ động xử lý cho cây ra trái nghịch vụ bằng kỹ thuật khắc cành. Sau khoảng 4 - 4,5 tháng kể từ khi xử lý, cây sẽ cho thu hoạch đúng thời điểm mong muốn.

Theo ông Hiếu, giống nhãn này ít bị bệnh chổi rồng nên phát triển ổn định qua nhiều năm

Hiện nay, ngoài giống nhãn long cổ, khu vườn còn trồng thêm nhãn da bò, nhãn xuồng... để du khách có thêm nhiều lựa chọn trải nghiệm. Chỉ với 30.000 đồng/người, du khách có thể tham quan, tự tay hái nhãn và thưởng thức ngay dưới tán cây.

Mỗi ngày, vườn nhãn Hiếu Trang đón khoảng 100 - 200 lượt khách đến tham quan, đặc biệt đông vào mùa hè và dịp cuối tuần. Những gốc nhãn hơn nửa thế kỷ tuổi không chỉ tiếp tục cho trái ngọt mà còn trở thành "đại sứ" kể câu chuyện về một giống nhãn xưa, góp phần tạo nên sản phẩm du lịch đặc trưng của Cồn Sơn và TP.Cần Thơ.