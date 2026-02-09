'Bà đầm thép' Nhật Bản Takaichi giành chiến thắng bầu cử vang dội

Nhiều tràng pháo tay vang lên hôm hôm 8.2 dành cho Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, sau khi liên minh của bà giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử.

Chiến thắng này mở đường cho các kế hoạch cắt giảm thuế của bà Takaichi - vốn đang khiến thị trường tài chính lo ngại - và tăng chi tiêu quân sự nhằm đối phó với Trung Quốc.

Ở tuổi 64, vị nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản từ cuối năm 2025 đã tiến hành tổ chức cuộc bầu cử bất thường giữa mùa đông để tận dụng tỷ lệ ủng hộ cao. Nhiều cử tri bị thu hút trước ấn tượng về một chính trị gia nói thẳng và làm việc chăm chỉ như bà Takaichi.

"Bà Takaichi có một luồng gió hơi khác so với những gì chúng ta từng có trên chính trường cho đến nay, vì vậy tôi cảm thấy phần nào hy vọng. Đó là lý do tôi bỏ phiếu", một cử tri chia sẻ.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, lãnh đạo đảng cầm quyền Dân chủ Tự do (LDP), trong ngày tổng tuyển cử ở Tokyo, Nhật Bản hôm 8.2 ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa và sự nhấn mạnh vào an ninh của bà đã làm căng thẳng quan hệ với người láng giềng hùng mạnh là Trung Quốc. Trong khi đó, các chính sách thuế của bà khiến các nhà đầu tư lo ngại, bởi Nhật Bản đang gánh khoản nợ nặng nề nhất trong số các nền kinh tế phát triển.

Một cử tri khác cho biết: "Có quá nhiều vấn đề chồng chất... Quốc phòng, chính sách lương thực, phúc lợi xã hội, vấn đề nhân khẩu và môi trường. Thật choáng ngợp".

Chưa đầy hai giờ sau khi các điểm bầu cử đóng cửa, nhà lãnh đạo bảo thủ đã giúp đảng Dân chủ Tự do (LDP) của bà giành được hơn 233 ghế cần thiết để chiếm đa số tại hạ viện.

Với sự hợp tác của đảng đồng minh, đảng Đổi mới Nhật Bản (Ishin), bà Takaichi hiện có đa số siêu lớn với hai phần ba số ghế. Điều này có nghĩa bà có thể không phải lo lắng về thượng viện và dễ dàng thực hiện chương trình nghị sự lập pháp.

LDP, đảng cầm quyền trong phần lớn lịch sử Nhật Bản thời hậu chiến, đã mất quyền kiểm soát cả hai viện trong các cuộc bầu cử suốt 15 tháng qua dưới thời người tiền nhiệm của bà Takaichi.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước đã dành sự "ủng hộ hoàn toàn" cho bà Takaichi và cho biết ông sẽ đón tiếp bà tại Nhà Trắng vào tháng tới. Trung Quốc cũng sẽ theo sát kết quả bầu cử này.