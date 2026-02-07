Sức hút bất ngờ sẽ giúp nữ thủ tướng Nhật giành chiến thắng bầu cử?

Thủ tướng Nhật Bản, bà Takaichi Sanae (65 tuổi), đã trở thành một hiện tượng văn hóa đại chúng bất ngờ, và cơn sốt do bà tạo ra có thể giúp mang lại chiến thắng quyết định trong cuộc bầu cử vào ngày 8.2.

Điều mà người hâm mộ gọi là “sanakatsu” hay “sanamania” đã bùng nổ trong giới cử tri trẻ. Mọi thứ mà nhà lãnh đạo bảo thủ này chạm vào dường như đều cháy hàng, bao gồm cả chiếc túi xách da Hamano trị giá hơn 23 triệu đồng mà bà mang theo.

“Bà ấy là nữ thủ tướng đầu tiên, nên nhiều người trẻ như tôi tò mò về loại trang phục bà ấy mặc, và tôi thấy rất nhiều bài đăng về điều đó. Vì vậy, tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu mình cũng có thể dùng những thứ giống bà ấy, nên tôi tò mò và đã tìm hiểu”.

Các cuộc thăm dò cho thấy đà chuyển biến này có thể trở thành quyền lực chính trị.

Các cuộc khảo sát trong tuần này cho thấy liên minh cầm quyền của bà Takaichi có thể giành được tới 300 ghế trong tổng số 465 ghế của hạ viện - một sự đảo ngược mạnh mẽ sau khi người tiền nhiệm của bà mất quyền kiểm soát cả hai viện trong 15 tháng qua.

Người dân chụp ảnh bà Sanae Takaichi, Thủ tướng Nhật Bản kiêm lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, khi bà tham dự một sự kiện vận động tranh cử tại Tokorozawa, tỉnh Saitama (Nhật Bản), ngày 3.2.2026 ẢNH: REUTERS

Điều đáng ngạc nhiên hơn là ai đang thúc đẩy sự ủng hộ đó.

Trong số cử tri dưới 30 tuổi, tỷ lệ ủng hộ bà Takaichi đã vượt quá 90% trong ít nhất một cuộc thăm dò gần đây - cao hơn nhiều so với tỷ lệ ủng hộ tổng thể vốn đã rất cao của bà là khoảng 60%.

Một phần sức hút đó đến từ sự hiện diện của bà trên mạng xã hội. Bà Takaichi đã thu hút được 2,6 triệu người theo dõi trên nền tảng X, vượt xa các đối thủ của mình.

Các nhà phân tích cho rằng tài sản lớn nhất của bà có thể là cá tính – khả năng vực dậy một đảng cầm quyền đang dần mất đi quyền lực.

Ông Koichi Nakano, Giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Sophia, cho biết “Thực ra, việc được lòng dân hơn các lãnh đạo tiền nhiệm của đảng LDP không quá khó, bởi vì tất cả các lãnh đạo tiền nhiệm đều là những người đàn ông trung niên, nhàm chán, hoặc thậm chí là những người đàn ông lớn tuổi, tẻ nhạt. Do đó, họ có một hình ảnh rất trì trệ, thiếu khả năng giao tiếp và khó hiểu. Và theo một cách nào đó, bà Takaichi đã tạo ra một hình ảnh mới mẻ”.

“Bởi vì mặc dù bà Takaichi và văn phòng của bà đang cố gắng hết sức để biến cuộc bầu cử này thành cuộc tranh cử xoay quanh bà ấy, thực tế, lá phiếu được quyết định ở cấp khu vực bầu cử, cấp vùng, dựa trên các ứng cử viên và tên đảng, chứ không phải bản thân bà Takaichi. Nên tôi nghĩ việc bà ấy cố gắng tận dụng tối đa sự nổi tiếng cá nhân của mình là điều dễ hiểu, nhưng liệu điều đó có thực sự chuyển hóa thành phiếu bầu hay không, còn phải chờ xem”.