Ba điểm tham quan ở Việt Nam vào top điểm đến hàng đầu châu Á

Danh hiệu Best of the Best của Travellers' Choice Awards của Tripadvisor tôn vinh mức độ xuất sắc cao nhất trong lĩnh vực du lịch. Giải thưởng này được trao cho những điểm đến nhận được số lượng lớn đánh giá và ý kiến vượt trội từ cộng đồng người đọc Tripadvisor trong khoảng thời gian 12 tháng.



Danh sách có 3 điểm đến ở Việt Nam, vị trí thứ 7 là phố cổ Hội An. Tripadvisor viết: "Lang thang qua phố cổ Hội An, Di sản thế giới được UNESCO công nhận và hòa mình vào lịch sử, văn hóa phong phú của kiến trúc quyến rũ và những con đường đẹp như tranh vẽ. Khám phá nhiều lựa chọn mua sắm, thưởng thức ẩm thực Việt Nam tươi ngon hoặc thư giãn bên dòng sông thơ mộng... Với các chuyến đi thuyền ngắm cảnh, dịch vụ cho thuê xe đạp..., không thiếu cách để trải nghiệm điểm đến yên bình và quyến rũ này".

Phố cổ Hội An là một trong những điểm đến nổi tiếng nhất Việt Nam BVH

Điểm đến thứ hai góp mặt trong danh sách là Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (vị trí thứ 10) cung cấp cái nhìn toàn diện, mang tính giáo dục chiến tranh trong quá khứ. Với các cuộc triển lãm ấn tượng và trưng bày đa dạng thông tin, du khách sẽ có được cái nhìn mở rộng về cuộc chiến đã qua.

Được thành lập vào năm 1975, bảo tàng là địa điểm không thể bỏ qua đối với những ai muốn tìm hiểu lịch sử Việt Nam. Hiện bảo tàng có hơn 20.000 hiện vật, hình ảnh và phim tài liệu nêu bật sự tàn bạo, bao gồm cả tội ác chiến tranh.

Bảo tàng Chứng tích chiến tranh nằm trên đường Võ Văn Tần, Q.3 BT

Ở vị trí 14 là địa đạo Củ Chi, nằm ở tây bắc TP.HCM, cách trung tâm thành phố khoảng 70km.

"Địa đạo Củ Chi mang đến một cuộc phiêu lưu độc đáo, mang tính tương tác và giáo dục, đem đến cho du khách cảm nhận về ý nghĩa lịch sử và hiểu biết sâu sắc về văn hóa. Du khách đến đây có cơ hội chiêm ngưỡng một phần hệ thống đường hầm khéo léo, được bảo tồn tốt".

Du khách khám phá địa đạo Củ Chi ĐĐCC

Dưới đây là danh sách 25 điểm tham quan hàng đầu ở châu Á: Gardens by the Bay (Singapore), Angkor Wat (Campuchia),Vạn Lý Trường Thành (Trung Quốc), Taj Mahal (Ấn Độ), đền Fushimi Inari-taisha (Nhật Bản), Royal Selangor (Malaysia), phố cổ Hội An (Việt Nam), Khu bảo tồn rừng khỉ linh thiêng (Indonesia), chùa Phra Chetuphon (Thái Lan), Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (Việt Nam), đền Bình Minh (Thái Lan), Tháp đôi Petronas (Malaysia), tượng phật lớn Phuket (Thái Lan), địa đạo Củ Chi (Việt Nam), Bảo tàng PASIFIKA (Indonesia), Vườn bách thảo Singapore (Singapore), Rừng Mây (Singapore), đền Kinkakuji (Nhật Bản), Ta Prohm (Campuchia), đền Bayon (Campuchia), Qutub Minar (Ấn Độ), Bảo tàng diệt chủng Tuol Sleng (Campuchia), MinNature (Malaysia), Vườn lan quốc gia ( Singapore), Hoàng cung (Thái Lan).