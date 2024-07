Khách quốc tế bứt phá

Đánh bay khái niệm "mùa thấp điểm"

Số liệu từ Cục Du lịch quốc gia, trong tháng 6, lượng khách quốc tế đến VN đạt hơn 1,2 triệu lượt, đưa tổng lượng khách quốc tế đến nước ta 6 tháng qua lên trên 8,8 triệu lượt, tăng 58,4% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn 4,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Du khách nước ngoài tham quan TP.HCM Nhật Thịnh

Theo đánh giá của Cục Du lịch quốc gia VN, cả nước đang bước vào mùa cao điểm du lịch nội địa và mùa thấp điểm du lịch quốc tế. Tuy nhiên, lượng khách quốc tế trong tháng 6 vẫn cao hơn 5,3% so với cùng kỳ năm 2019 (thời điểm trước dịch). Đây là một tín hiệu tích cực và vượt mong đợi của toàn ngành. Với con số 8,8 triệu lượt khách, du lịch VN đạt được 50% mục tiêu đề ra cả năm là 17 - 18 triệu lượt.

Hàn Quốc tiếp tục là thị trường có lượng khách lớn nhất của VN trong nửa đầu năm 2024 với 2,2 triệu lượt (chiếm 25,8%). Trung Quốc xếp ở vị trí thứ hai, đạt 1,8 triệu lượt (chiếm 21,4%). Riêng 2 thị trường này đóng góp 47,2% tổng số khách quốc tế đến VN trong 6 tháng qua. Về cơ cấu, các thị trường lớn ở khu vực Đông Bắc Á là động lực chính cho sự phục hồi lượng khách quốc tế. Đặc biệt, thị trường Trung Quốc đã ghi nhận bước đột phá tăng 229,4% so với cùng kỳ năm 2023, Hàn Quốc ( tăng 42,4%), Nhật Bản (tăng 39,2%)...

Đáng nói, bất chấp kinh tế khó khăn, thị trường khách châu Âu tiếp tục tăng trưởng mạnh. Trong đó, các thị trường chính như Anh tăng 29,2%, Pháp tăng 37,1%, Đức tăng 32,0%. Khách Ý đến VN cũng tăng khá mạnh tới 67,2%, Nga tăng 75,2%, Đan Mạch tăng 32,6%... Đây đều là những thị trường được hưởng chính sách miễn thị thực đơn phương nhập cảnh vào VN với thời hạn tạm trú lên đến 45 ngày áp dụng từ 15.8.2023.

Về mức độ phục hồi so với năm 2019, xét theo thị trường từ các khu vực, trong 6 tháng đầu năm nay, lượng khách quốc tế từ hầu hết các khu vực đã cao vượt so với cùng kỳ năm 2019, trong đó lượng khách từ châu Úc đạt mức 119% so với cùng kỳ năm 2019; châu Á đạt mức 106%; châu Mỹ đạt mức 103%. Châu Âu gần phục hồi hoàn toàn, đạt mức 92%.

Ở Nam Á, thị trường tiềm năng Ấn Độ tăng trưởng đột phá, đạt mức 312% so với trước dịch; tương tự là Campuchia đạt mức 396%. Các thị trường hồi phục trên 100% còn có Indonesia đạt mức 177%, Lào đạt mức 140%, Philippines đạt mức 121%, Singapore đạt mức 118%... Ở Đông Bắc Á, thị trường lớn Hàn Quốc phục hồi tốt, đạt 110%. Tuy nhiên, Trung Quốc mới chỉ phục hồi ở mức 76%, Nhật Bản ở mức 74%.

Lãnh đạo Cục Du lịch quốc gia nhận định kết quả trên có được nhờ chính sách thị thực thông thoáng và hiệu quả từ các hoạt động xúc tiến du lịch quốc tế. Ngành du lịch kỳ vọng trong nửa sau năm 2024, lượng khách quốc tế đến VN sẽ tiếp tục tăng trưởng đột phá, góp phần hoàn thành mục tiêu đón từ 17 - 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay.

Du lịch sẽ phục hồi hoàn toàn trong năm nay ?

Ông Thân Huỳnh Vĩnh Thụy, Giám đốc kinh doanh Công ty Yên Tử Tùng Lâm, cho biết từ sau khi mở cửa trở lại, Yên Tử trở thành một trong những điểm đến ưa thích của khách Ấn Độ. Không chỉ là các tỉ phú tới tổ chức đám cưới, ngày càng nhiều đoàn khách từ thị trường tỉ dân mới nổi tới để trải nghiệm thiên nhiên, dịch vụ độc đáo nơi đỉnh thiêng phía đông bắc.

Gần đây, Yên Tử Tùng Lâm ghi nhận thêm nhiều thị trường có lượng khách tăng trưởng khá tốt, có series booking đều đặn với công ty như Mỹ, Anh, Tây Ban Nha, Đức. Bên cạnh đó, mối quan hệ với thị trường khách Hàn Quốc, Đài Loan vẫn được duy trì với lượng khách rất tốt. Nhìn chung, mặc dù đây là giai đoạn cao điểm của thị trường khách nội địa nhưng số lượng khách ngoại tới Yên Tử vẫn tăng. Ông Thân Huỳnh Vĩnh Thụy đánh giá điều này thể hiện xu hướng thay đổi rõ rệt của khách hàng.

Cụ thể, trước đây khách nước ngoài, đặc biệt là các thị trường xa như Mỹ, Anh… muốn đến VN phần nhiều vì tò mò. Thậm chí vẫn còn nhiều người hỏi không biết VN còn chiến tranh hay không, những di tích chiến tranh nổi bật hơn danh lam, thắng cảnh. Thời gian qua, những thông tin, hình ảnh đất nước có nền kinh tế đang phát triển, du lịch đẳng cấp, thiên nhiên tươi đẹp với nhiều loại hình sản phẩm du lịch mới hấp dẫn… của VN ngày càng được lan tỏa rộng rãi trên thế giới. Cùng với đó, chính sách thị thực thông thoáng, cởi mở hơn nên khách inbound tới VN dễ hơn, ở lâu hơn. Ngoài ra, thay vì đi theo từng đoàn lớn trên những xe buýt to đến tham quan, khám phá thì giờ khách nước ngoài cũng đi theo những nhóm nhỏ hơn, từ 20 - 25 người/đoàn. Họ có thể là những gia đình hoặc những hội bạn có cùng chung sở thích như thiền, yoga, checking, khám phá văn hóa lịch sử bản địa…ghép chung cùng đoàn.

"Về mức độ hùng vĩ của núi non, thiên thiên có thể Yên Tử không bằng nhiều vùng nước họ nhưng chúng ta có những trải nghiệm độc đáo nên họ rất yêu thích. Có thể thấy, một trong những yếu tố quyết định việc đa dạng nguồn khách là chúng ta phải có bộ sản phẩm phong phú, có nhiều trải nghiệm đáp ứng được nhu cầu thực tế của khách. Một số công ty lữ hành đã ghi nhận tỷ lệ phục hồi hoàn toàn như 2019 tại các thị trường châu Âu, Úc, Mỹ. Tuy nhiên, thị trường khách Trung Quốc lớn nhất vẫn còn đang khá hạn chế, vô tình tỷ lệ chung bị kéo xuống", ông Thụy nhận định.

Trung Quốc cũng là thị trường mà ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc truyền thông - marketing của TST Tourist, còn nhiều trăn trở trong "công cuộc" phục hồi du lịch của VN. Trước dịch, mỗi tuần các hãng hàng không khai thác khoảng hơn 200 chuyến bay tới nhiều tỉnh thành ở Trung Quốc. Trong số 18 triệu lượt khách quốc tế đến VN năm 2019 thì có tới khoảng 6 triệu lượt khách Trung Quốc, hầu hết đi theo các chuyến charter tới Đà Nẵng, Nha Trang, Hạ Long. Mỗi ngày, các tỉnh miền Trung có thể đón khoảng 50 - 70 chuyến charter đưa khách Trung Quốc tới. Nhưng hiện nay, từ tháng 1 - 6, khách Trung Quốc vẫn chưa đạt được 1 triệu. So với các nước như Thái Lan, Singapore thì tốc độ phục hồi của chúng ta khá chậm.

"Trung Quốc vẫn là thị trường khách lớn nhất của VN và rất khó thay thế. Mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế, thậm chí mau chóng đạt tới 20 triệu lượt khách trong năm 2024 phụ thuộc không nhỏ vào dòng khách này. Nếu năm 2023, xu hướng du lịch của khách Trung Quốc còn khó đoán, dự báo chưa chuẩn xác thì tình hình năm 2024 đã sáng tỏ hơn nhiều. Thị trường tỉ dân đã bắt đầu dịch chuyển và các nước như Thái Lan, Singapore cũng nhanh chóng tung những chính sách mạnh mẽ nhằm đón đầu dòng khách khổng lồ này. Để không tiếp tục bỏ lỡ cơ hội rong cuộc chiến giành dòng khách này, VN cũng nên thí điểm triển khai chính sách miễn thị thực cho khách Trung Quốc và một số thị trường khách tiềm năng mà các DN, hiệp hội du lịch đã nhiều lần đề xuất. Nếu thành công, VN tiến thêm bước quan trọng trong công cuộc mở visa, thực hiện mục tiêu đón 18 - 20 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024", đại diện TST Tourist kiến nghị.