Bà Harris vượt qua thử thách lớn

Đài CNN sáng hôm qua (giờ VN) phát sóng buổi phỏng vấn Phó tổng thống Mỹ Harris và Thống đốc bang Minnesota Tim Walz, đây là lần đầu tiên bà Harris phỏng vấn truyền hình với tư cách ứng viên tổng thống.



Nhấn mạnh vào "giá trị"

Điều được cử tri quan tâm là thông điệp và cam kết chính sách của bà Harris nếu thắng cử. Đặc biệt, lập trường về vấn đề năng lượng và nhập cư của bà đã có sự thay đổi so với lúc còn vận động tranh cử tổng thống năm 2020.

Nếu thắng ông Trump, bà Harris hứa làm điều này ngay khi nhậm chức Tổng thống Mỹ

Là một người từng ủng hộ cấm khai thác dầu đá phiến do lo ngại ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, bà Harris đã đảo ngược lập trường trong nhiệm kỳ phó tổng thống, đồng thời khẳng định trong buổi phỏng vấn rằng sẽ không cấm hoạt động này nếu đắc cử. "Giá trị của tôi vẫn không đổi. Tôi cho rằng cần phải thực hiện nghiêm túc những điều phải làm để đề phòng cuộc khủng hoảng khí hậu", bà nói.

Giới quan sát nhận định thông điệp của bà Harris nhằm đảm bảo vẫn theo đuổi lập trường ứng phó biến đổi khí hậu và thúc đẩy năng lượng sạch của phe cấp tiến, đồng thời trấn an cử tri về vấn đề kinh tế, đặc biệt ở bang chiến địa Pennsylvania, nơi khai thác dầu đá phiến là ngành công nghiệp quan trọng.

Phó tổng thống Kamala Harris và Thống đốc Tim Walz dự phỏng vấn Đài CNN ngày 29.8 Ảnh: CNN

Phó tổng thống Mỹ cũng bảo vệ quan điểm trước vấn đề nhập cư, nhắc lại kinh nghiệm trong thời gian hoạt động tư pháp để khẳng định nỗ lực của bà trong việc xử lý tình trạng nhập cư trái phép. Bà Harris cũng hướng sự chỉ trích sang cựu Tổng thống Donald Trump khi ông đã phản đối dự luật lưỡng đảng về tăng cường an ninh biên giới.



Ứng viên tổng thống Dân chủ đưa ra những ưu tiên sẽ thực hiện vào ngày đầu tiên nhậm chức như tập trung vào tầng lớp trung lưu, bao gồm giảm giá hàng hóa, hỗ trợ tài chính cho các gia đình mới sinh con và muốn mua nhà. Tuy nhiên, bà không nêu cụ thể sẽ có sắc lệnh hành pháp hay chỉ thị gì cho các cam kết nêu trên.

Bà cũng "tung chiêu" nhằm thu hút sự ủng hộ của những người Cộng hòa bất mãn với ông Trump, qua việc thông báo sẽ bổ nhiệm một thành viên từ đảng đối lập cho vị trí nội các. Điều này từng diễn ra trong nhiệm kỳ của 2 cựu Tổng thống Barack Obama và George W. Bush.

Cùng ngồi trong buổi phỏng vấn, ứng viên Phó tổng thống Tim Walz dành phần lớn thời gian lắng nghe và chỉ trả lời một số câu hỏi không liên quan nhiều đến chính sách. Đây được xem là điều phù hợp vì nhân vật chính trong buổi phỏng vấn là bà Harris.

Hướng đi an toàn

Sau khi buổi phỏng vấn được lên sóng, cựu Tổng thống Trump đã có bài đăng trên mạng xã hội Truth Social với một từ: "Nhàm chán!". Song, giới phân tích nhận định với bà Harris, việc không có phát ngôn nào gây rủi ro quá lớn đến cuộc đua vào Nhà Trắng cũng được xem là một thành công, trong bối cảnh đương kim Phó tổng thống Mỹ vẫn nhận được làn sóng ủng hộ đều đặn. Bà đã hoàn thành mục tiêu là tham gia buổi phỏng vấn truyền hình, khi các đối thủ Cộng hòa chỉ trích bà Harris né tránh truyền thông trong hơn một tháng tranh cử.

Theo tờ The New York Times, Phó tổng thống Harris đã chọn cách trả lời an toàn, ít nguy cơ "vạ miệng" nhất có thể khi đối mặt với những câu hỏi từ người dẫn chương trình CNN. Tờ báo cho hay đây có thể là cách bà Harris "giấu bài", trước khi bung sức ở màn tranh luận với ông Donald Trump, dự kiến diễn ra vào ngày 10.9.

Kết quả thăm dò của Reuters/Ipsos được công bố ngày 29.8 chỉ ra ứng viên Dân chủ đang dẫn trước ông Trump 4 điểm phần trăm. Trong khi đó, kênh Fox News ngày 28.8 thông tin bà Harris tạm dẫn ở 3 bang chiến địa Arizona, Georgia và Nevada nhưng không quá cách biệt.

