Cần Thơ phấn đấu đến năm 2030 trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia

Trong hai ngày, 21 - 22.11, tại P.Phú Lợi (TP.Cần Thơ), Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Cần Thơ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đến dự và chỉ đạo đại hội có ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, cùng 350 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo ở TP.Cần Thơ.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào tái đắc cử Chủ tịch MTTQ VN TP.Cần Thơ ẢNH: HOÀNG VÂN

Phát biểu khai mạc đại hội, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Cần Thơ nhấn mạnh, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được tổ chức trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị vừa triển khai đồng bộ các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị và kết luận của T.Ư, của thành phố về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là một dấu mốc quan trọng, đánh dấu việc hợp nhất, kiện toàn các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc MTTQ Việt Nam, tạo tiền đề để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của MTTQ TP.Cần Thơ trong giai đoạn mới.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng tặng hoa chúc mừng bà Hồ Thị Cẩm Đào ẢNH: HOÀNG VÂN

"Sau 40 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tạo thế và lực cho sự phát triển trong giai đoạn mới. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang đoàn kết, đồng lòng bước vào kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ của dân tộc. Hòa nhịp cùng cả nước, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và nhân dân TP.Cần Thơ tiếp tục kế thừa thành quả đạt được, nỗ lực xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững, hiện đại; phấn đấu đến năm 2030 trở thành một trong những cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò động lực phát triển của vùng ĐBSCL", bà Hồ Thị Cẩm Đào khẳng định.

Hoàn thành phong trào 'Xóa nhà tạm - nhà dột nát' với gần 11.500 căn

Nhiệm kỳ qua, phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân tộc, hệ thống MTTQ các cấp TP.Cần Thơ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, tăng cường đồng thuận xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng. Qua phong trào "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" đã xây dựng, sửa chữa 11.462 căn nhà với tổng số tiền gần 600 tỉ đồng.

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" được lan tỏa sâu rộng; nhiều mô hình sáng - xanh - sạch - đẹp được duy trì hiệu quả. Các cuộc vận động, phong trào lớn được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Đặc biệt đã hoàn thành phong trào "Xóa nhà tạm - nhà dột nát" với gần 11.500 căn, vận động Quỹ "Vì người nghèo" hơn 132 tỉ đồng để chăm lo an sinh xã hội cho các hộ khó khăn. Hoạt động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 và số 10 với tổng số tiền trên 85 tỉ đồng là minh chứng cho tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết.

Ông Lương Quốc Đoàn (bên phải), cùng lãnh đạo TP.Cần Thơ tham quan gian hàng tại đại hội ẢNH: HOÀNG VÂN

Phát biểu tại đại hội, ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam ghi nhận những kết quả đạt được của Mặt trận TP.Cần Thơ thời gian qua, đồng thời đề nghị Mặt trận các cấp TP.Cần Thơ, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong tình hình mới theo hướng toàn dân, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực chất các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đã được Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam phát động với phương châm: "Nói thật, làm thật, hiệu quả thật, người dân thụ hưởng thật".

Phát huy tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển", chủ động tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội và học tập, quán triệt và cụ thể hóa những chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, về 3 quan điểm chỉ đạo, 6 trọng tâm vào chương trình công tác hàng tháng, quý, năm của mỗi tổ chức.

"Cùng với các nhiệm vụ chung của toàn quốc, cần bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố để thống nhất phối hợp, vận động các tầng lớp nhân dân phấn đấu đạt được các mục tiêu trong Nghị quyết số 59, ngày 5.8.2020 của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển TP.Cần thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Phấn đấu xây dựng TP.Cần Thơ hướng tới đô thị sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa vùng sông nước vùng ĐBSCL, vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng an ninh, trong lành về môi trường, hạnh phúc cho người dân", ông Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh.

Đại hội đã hiệp thương và cử Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 116 vị. Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó bí thư Thành ủy, tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025 - 2030.