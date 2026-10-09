Ba Lan lo ngại nguy cơ bắt chước sau 2 vụ đâm dao tại trường học

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk hôm 8.10 đã cảnh báo về "hiện tượng bắt chước đáng ngại" sau khi một nhân viên bảo trì trường học bị sát hại trong vụ đâm dao thứ hai tại trường học ở nước này chỉ trong vòng 2 ngày.

Một thiếu niên 15 tuổi đã bị bắt giữ với cáo buộc sát hại một phụ nữ và làm bị thương hai người khác tại trường tiểu học cũ của mình ở Leszczydół-Nowiny (phía đông Warsaw).

Hiện trường vụ tấn công tại Leszczydol-Nowiny, huyện Wyszkow, Ba Lan ẢNH: REUTERS

Cảnh sát hiện chưa xác nhận động cơ của nghi phạm hay xác định liệu hành vi này có phải là sự hưởng ứng một thử thách trên mạng hay không. Vụ tấn công này xảy ra chỉ một ngày sau khi một thanh niên 19 tuổi làm bị thương 9 người tại một trường dạy nghề ở Ostrołęka. Cảnh sát cũng đã tạm giữ một thiếu niên 17 tuổi ở Sierpc vì nghi ngờ có ý định thực hiện "hành vi xấu" tại trường học; theo thông tin, các sĩ quan đã tìm thấy hai con dao và phát hiện lịch sử tìm kiếm liên quan đến việc tấn công trên điện thoại của thiếu niên này.

Phó thanh tra cảnh sát Katarzyna Kucharska cho biết: "Chúng tôi hiện đang điều tra xem liệu các vụ việc này - cụ thể là vụ ở Ostroleka, Sierpc và vụ hôm nay tại huyện Wyszkow - có thể có mối liên hệ với nhau hay không. Chúng tôi không loại trừ khả năng có sự liên kết, mặc dù chưa thể xác nhận điều đó vào lúc này".

Thủ tướng Tusk bày tỏ quan ngại về "hiện tượng bắt chước đầy đáng ngại này": "Tình trạng nghiêm trọng trên không gian mạng đóng vai trò lớn trong vấn đề này. Tôi đang muốn nói đến làn sóng bạo lực cũng như các loại hình thử thách trực tuyến và trò chơi điện tử. Có những hoạt động rầm rộ trên nhiều phương tiện truyền thông - không chỉ riêng mạng internet - nhằm cổ xúy cho bạo lực trần trụi và các trận đấu mang tính quái đản, bạo liệt. Quý vị thừa hiểu rằng văn hóa sùng bái bạo lực này đã lan rộng toàn cầu, và thật không may, giờ đây nó cũng đã xuất hiện tại Ba Lan".

Cảnh sát và các công tố viên hiện chưa công bố bất kỳ mối liên hệ nào giữa các vụ việc này.

Ông Tusk đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp vào chiều 8.10 với các bộ trưởng cùng giới chức cảnh sát và an ninh để thảo luận về các vụ tấn công. Cảnh sát tại vùng đông bắc Ba Lan cho biết sẽ tăng cường kiểm tra xung quanh các trường tiểu học và trung học.