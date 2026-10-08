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    Tử tù 'tức giận, hoang mang' sau buổi hành quyết thất bại
    VideoThế giới

    Tử tù 'tức giận, hoang mang' sau buổi hành quyết thất bại

    La Vi - Trí Đỗ
    Luật sư của tử tù Christa Pike ngày 7.10 cho biết bà đã tỉnh lại trong trạng thái 'tức giận và hoang mang' sau vụ hành quyết bất thành bằng thuốc độc tại bang Tennessee (Mỹ).

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