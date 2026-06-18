Bà Lê Thị Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Sáng nay 18.6 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Bà Lê Thị Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, nhiệm kỳ 2026 - 2030 ẢNH: HOÀNG TOÀN

Đến dự có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Tại đại hội, 111 đại biểu đã trúng cử vào Ban Chấp hành T.Ư Hội LHPN Việt Nam khóa XIV, 16 vị trí còn lại sẽ tiếp tục được kiện toàn, bổ sung sau.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Hội LHPN Việt Nam khóa XIV đã bầu 24 người vào Ban Thường vụ T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV.

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XIII tái cử giữ chức Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bà Lê Thị Thủy (62 tuổi), quê quán Nghệ An, thạc sĩ luật học, cử nhân luật. Trước khi về Hội LHPN Việt Nam, bà Lê Thị Thủy có thời gian dài công tác tại tỉnh Nghệ An, sau đó ra T.Ư làm Phó tổng thanh tra Chính phủ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam (cũ).

Từ tháng 2.2025, bà giữ chức Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV tháng 1.2026, bà Lê Thị Thủy tái cử Ủy viên T.Ư Đảng. Ngày 3.3.2026, Bộ Chính trị điều động bà giữ chức Bí thư Đảng ủy T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và được Ban Chấp hành T.Ư Hội LHPN Việt Nam bầu bà Lê Thị Thủy giữ chức chủ tịch.

3 phó chủ tịch Hội LHPN khóa XIII cũng được tín nhiệm tái cử là bà Trần Lan Phương; bà Nguyễn Thị Minh Hương; bà Nguyễn Thị Thu Hiền.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng các ủy viên trúng cử vào Ban Chấp hành T.Ư Hội LHPN Việt Nam khóa XIV ẢNH: HOÀNG TOÀN

Trước đó phát biểu khai mạc phiên trọng thể, bà Lê Thị Thủy nhấn mạnh Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV được diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới với nhiều thời cơ lớn, đan xen với không ít khó khăn, thách thức. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới của Phong trào phụ nữ và công tác hội, gắn với khát vọng phát triển đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Bên cạnh tổng kết thi hành Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khóa XIII và thảo luận thông qua Điều lệ Hội LHPN Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); thảo luận quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới phù hợp với bối cảnh phát triển mới của đất nước; đại hội lựa chọn bầu Ban Chấp hành T.Ư Hội khóa XIV có phẩm chất, năng lực, bản lĩnh, uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV sẽ bế mạc vào chiều nay.