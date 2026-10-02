Ba lối đi, một mạch nguồn nghệ thuật

Triển lãm Đi tiếp con đường của cha giới thiệu 10 tác phẩm tượng tâm huyết của họa sĩ - nhà điêu khắc Nguyễn Hồng Hưng, trong đó có những tác phẩm tiêu biểu như Sự tích Tiên Dung - Chử Đồng Tử (giải nhì Triển lãm điêu khắc toàn quốc giai đoạn 1983 - 1990), Cây đu đủ, Đường tu, Đường thánh, Chờ tin tốt... và 60 tác phẩm tượng đồng của nhà điêu khắc Vân Thuyết cùng các tác phẩm hội họa của họa sĩ Mai Trang.

Các tác giả cùng khách mời dự triển lãm ẢNH: HOÀNG AN

Chủ đề triển lãm Đi tiếp con đường của cha bắt nguồn từ chính câu chuyện gia đình của 3 nghệ sĩ - những người con của họa sĩ dân gian Hồng Vân, một họa sĩ tự do với phong cách mộc mạc, được biết đến qua nhiều tác phẩm sơn dầu khổ lớn, trong đó có loạt chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh được sáng tác từ những năm 1960–1970.

3 người con, 3 hướng đi riêng trong nghệ thuật, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm: tiếp nối tinh thần sáng tạo và con đường nghệ thuật mà người cha đã đặt những viên gạch đầu tiên.

Họa sĩ, nhà điêu khắc Nguyễn Hồng Hưng bên tác phẩm Sự tích Tiên Dung - Chử Đồng Tử tại triển lãm ẢNH: HOÀNG AN

Nguyễn Hồng Hưng là họa sĩ, nhà điêu khắc, nhà văn và nhà giáo. Ông từng giảng dạy môn Nguyên lý thị giác tại nhiều trường đại học ở TP.HCM, trong đó có Đại học Kiến trúc TP.HCM, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Đại học Công nghệ Sài Gòn và Đại học Hoa Sen, trước khi ngừng giảng dạy từ năm 2017.

Trong lĩnh vực lý luận và thực hành thị giác, ông là tác giả của hai cuốn sách chuyên ngành Nguyên lý design thị giác và Nguyên lý bố cục thị giác, được giới thiết kế và mỹ thuật đánh giá cao.

Một số tác phẩm tượng đồng của nhà điêu khắc Vân Thuyết ẢNH: HOÀNG AN

Nhà điêu khắc Vân Thuyết (Nguyễn Hồng Mỹ), nghệ danh Thiền Zen, từng là nhạc công violon độc tấu trước khi chuyển sang mỹ thuật. Trong hành trình sáng tạo, ông giành giải nhất một cuộc thi vẽ tranh toàn cầu tại Mỹ với ý tưởng "Sống trong các chai nhà cao tầng", thực hiện một tượng đài đục đá cao 5m tại Trung Quốc và có tác phẩm được triển lãm tại Nhật Bản.

Từ điêu khắc, hội họa đến thơ ca mang màu sắc thiền, Vân Thuyết không ngừng mở rộng biên độ sáng tạo, tìm kiếm những cách biểu đạt khác nhau cho một tinh thần nghệ thuật giàu tính chiêm nghiệm.

Tác phẩm Ngựa chín hồng mao - Voi chín ngà tại triển lãm ẢNH: HOÀNG AN

Họa sĩ Mai Trang sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghệ thuật tại phố cổ Hà Nội. Năm 1990, bà sang Thụy Điển sinh sống và hiện sáng tác tại thành phố Örebro. Không qua đào tạo mỹ thuật chính quy, Mai Trang theo đuổi hội họa bằng con đường tự học; tác phẩm của bà đã được trưng bày và sưu tập tại hai gallery lớn ở Ý.

Một dấu mốc đặc biệt trong hành trình nghệ thuật của Mai Trang là ngày 31.3.1988, khi bà được danh họa Bùi Xuân Phái vẽ chân dung, không lâu trước khi ông qua đời. Kỷ niệm ấy trở thành một phần ký ức nghệ thuật sâu đậm, nhiều lần trở lại và được bà tiếp tục đối thoại trong sáng tác của mình.

Các tác phẩm của họa sĩ Mai Trang ẢNH: HOÀNG AN

Chia sẻ về hành trình sáng tác, họa sĩ, nhà điêu khắc Nguyễn Hồng Hưng cho biết ông không đặt ra những mục tiêu hay tuyên ngôn lớn lao. Với ông, mỗi tác phẩm khởi đầu từ sự ngẫu hứng: “Tôi làm cái tôi thích và tôi thích cái tôi làm. Thấy đẹp thì tiếp tục làm cho đến khi hoàn thành, không làm để lấy lòng ai”.

Trong nhiều tác phẩm, Nguyễn Hồng Hưng tìm kiếm vùng giao thoa giữa lý trí - hình khối, ánh sáng và tính khoa học - với tình cảm dân gian mộc mạc của người Việt. Theo ông, chính tại điểm gặp gỡ ấy có thể hình thành những tác phẩm giàu sức sống và mở ra nhiều tầng nghĩa.

Triển lãm Đi tiếp con đường của cha diễn ra từ ngày 2–7.10 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội).