'Ba Lùi' Nguyên Thảo: Nhiều người hỏi tôi sao không tiếp tục thi hoa hậu

Nguyên Thảo ngưỡng mộ Hồng Đào, Phương Anh Đào

Sau Hẹn em ngày nhật thực, diễn viên Nguyên Thảo tiếp tục vào vai khách mời trong tác phẩm điện ảnh Ngày con còn mẹ. Cô đóng vai chị dâu của nhân vật Trúc Mây (Phương Anh Đào). Đây cũng là vai diễn khác biệt của Nguyên Thảo kể từ khi cô chạm ngõ điện ảnh.

Nguyên Thảo tên thật là Huỳnh Thới Ngọc Thảo, sinh năm 1994. Cô từng tham gia diễn xuất trong các phim điện ảnh Chị Mười Ba, Dân chơi không sợ con rơi, Hẹn em ngày nhật thực... Ngoài ra, cô cũng ghi dấu với vai diễn Ba Lùi trong web drama Gia đình cục súc ẢNH: FBNV

"Tôi cũng muốn biết phản ứng của khán giả như thế nào khi xem tôi vào vai cô gái trầm tính, có nỗi niềm như nhân vật Ly. Thông thường, tôi được biết đến với hình ảnh hài hước, hoạt bát nhưng thật ra tôi cũng là người nhẹ nhàng, có nhiều khoảng lặng. Vì vậy, tôi cảm thấy thoải mái khi thể hiện nhân vật này và tôi hy vọng mọi người nhìn nhận được sự thay đổi này của mình", Ngọc Thảo chia sẻ.

Bên cạnh đó, Nguyên Thảo cũng không áp lực khi diễn chung với Hồng Đào và Phương Anh Đào. Bởi đây là hai diễn viên cô thần tượng từ rất lâu về kỹ năng diễn xuất lẫn tinh thần chuyên nghiệp lúc ở trường quay.

Nguyên Thảo biết ơn vì có nhiều cơ hội đóng điện ảnh ẢNH: ĐPCC

Sau Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, Nguyên Thảo thừa nhận mình được nhiều khán giả biết đến và yêu mến. Tuy nhiên, nữ diễn viên hài vẫn chưa có ý định tiếp tục tham gia thi nhan sắc. Cô nói: " Nhớ lại từng khoảnh khắc ở cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, tôi vẫn còn hạnh phúc. Có nhiều người hỏi rằng vì sao tôi không thi hoa hậu nữa, nhưng tôi nghĩ việc lần đầu mình thi nhan sắc là khoảnh khắc quá đặc biệt. Nên tôi muốn giữ gìn, xem đó là kỷ niệm đặc biệt nhất trong đời".

Hiện tại, Nguyên Thảo cảm thấy hạnh phúc vì được đạo diễn tin tưởng trao cho cơ hội góp mặt trong các dự án điện ảnh. Song song đó, cô cũng hài hước tiết lộ mình được khán giả thường nhận ra mình khi diện trang phục giản dị, ít trang điểm thay vì những lúc khoác lên người "bộ cánh" lộng lẫy.