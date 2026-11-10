Hồng Đào tiết lộ lá thư trách móc của con gái

Hồng Đào vào vai mẹ của Phương Anh Đào

Chiều 9.11, ê-kíp bộ phim Ngày con còn mẹ gồm đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, diễn viên Hồng Đào, Phương Anh Đào, Huy Anh và Nguyên Thảo có buổi giao lưu với báo chí để chia sẻ về quá trình làm phim.

Trong phim Ngày con còn mẹ, Hồng Đào đảm nhận vai bà Tím, người phụ nữ có tính cách mạnh mẽ, phóng khoáng. Tuy nhiên, bà lại có phần thiên vị con trai lớn, khiến con gái Trúc Mây (Phương Anh Đào) phải chịu nhiều ấm ức. Sau những biến cố và mâu thuẫn, các thành viên trong gia đình dần thấu hiểu, học cách sẻ chia và gắn kết với nhau hơn.

Hồng Đào xúc động khi nghe Phương Anh Đào chia sẻ về quá trình ghi hình của cả hai ẢNH: ĐPCC

Đây là lần thứ hai Hồng Đào và Phương Anh Đào có dịp hợp tác ở dự án điện ảnh. Nhờ sự ăn ý trong diễn xuất, cả hai mang đến những màn tương tác tự nhiên, giàu cảm xúc. Đặc biệt, hoàn cảnh của nhân vật bà Tím có nhiều nét tương đồng với cuộc sống của Hồng Đào ngoài đời. Điều này giúp nữ diễn viên có thêm trải nghiệm và chất liệu thực tế để khắc họa tâm lý, cảm xúc của nhân vật một cách gần gũi, thuyết phục.

Tại buổi giao lưu, diễn viên Hồng Đào đã có những phút giây trải lòng về hai cô con gái ruột. Ở tuổi U.70, trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống, nữ nghệ sĩ nghẹn ngào thừa nhận khoảng cách thế hệ cùng sự thiếu thấu hiểu từng tạo nên những vết xước thầm lặng trong gia đình, khiến con gái lớn luôn cảm thấy bản thân chịu nhiều thiệt thòi và không nhận được tình yêu thương trọn vẹn, đồng đều từ mẹ so với em gái. Khoảnh khắc nhận và đọc từng dòng chữ trong bức thư tay do chính con gái lớn gửi gắm, Hồng Đào cho biết vừa bất ngờ, vừa không kìm được sự xúc động. Nữ nghệ sĩ nhận ra đôi khi sự thiên vị không xuất phát từ việc yêu thương ít hay nhiều, mà nảy sinh từ chính sự khác biệt trong cách quan tâm và thể hiện tình cảm của cha mẹ đối với từng người con.