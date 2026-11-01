Hồng Đào, Ngọc Sơn làm điều đặc biệt cho Trúc Nhân

Trúc Nhân khóc khi hát về tình yêu

Sau hơn nửa năm yên ắng, Trúc Nhân "đánh úp" khán giả bằng album Tân mùi, kể về câu chuyện tình yêu theo cách riêng của mình. Nhằm giới thiệu các ca khúc một cách trọn vẹn, nam ca sĩ quyết định dàn dựng buổi showcase của mình như một đêm nhạc.

Showcase đánh dấu mốc 14 năm hoạt động của Trúc Nhân ẢNH: NVCC

Album Tân mùi mở ra câu chuyện về "vòng đời của tình yêu" qua nhiều trạng thái, từ những rung động ban đầu, sự cuốn hút, va chạm cho đến chia ly và chiêm nghiệm sau tổn thương. Trong đó, những ca khúc như Vì anh quá đẹp trai, Đi đêm có ngày gặp em, Chia tay quá đã, Về đi em... được khán giả hưởng ứng nồng nhiệt.

Chú hề là hình ảnh chủ đạo trong album Tân mùi của Trúc Nhân ẢNH: NVCC

"Trong những sản phẩm trước đây, Nhân cũng đưa câu chuyện và trải nghiệm của mình vào âm nhạc. Có lẽ vì những câu chuyện đó cũng chạm đến vấn đề xã hội quan tâm ở thời điểm ấy, nên từ câu chuyện riêng, chúng dần trở thành câu chuyện chung và được nhiều người đồng cảm. Nhân nghĩ rằng khi câu chuyện cá nhân đủ gần gũi để khán giả nhìn thấy mình, thì đó cũng là một cách truyền tải âm nhạc hiệu quả. Với Tân mùi, Nhân vẫn muốn tiếp tục kể những câu chuyện của mình, chỉ là ở một góc nhìn và sắc thái khác", nam ca sĩ 9X chia sẻ.

Wren Evan, Rhymastic và MIN là khách mời đặc biệt trong showcase của Trúc Nhân ẢNH: NVCC

Đáng chú ý, Trúc Nhân có sử dụng lời ca khúc Lời tỏ tình dễ thương của danh ca sĩ Ngọc Sơn tạo điểm nhấn cho buổi trình diễn của mình. Bên cạnh đó, anh còn nhờ nghệ sĩ Hồng Đào giúp mình đọc một đoạn thoại để dẫn nối cho chương trình. Trên sân khấu, chủ nhân hit Vạn sự như ý bày tỏ lòng biết ơn đối với hai tiền bối của mình.

Anh chia sẻ: "Khi tôi sử dụng câu hát "Rằng anh yêu em, ế ồ ế ô..." trong bài Lời tỏ tình dễ thương, tôi đã gọi điện thoại cho "chú Ba" Ngọc Sơn để xin phép. Sau đó, chú soạn gấp email gửi cục tác quyền với nội dung đồng ý cho Trúc Nhân sử dụng câu hát này và không thu bất kỳ khoản chi phí nào. Bên cạnh đó, khi mọi người nghe câu độc thoại "Mình chia tay nhau, anh đã cỡ nào" thì đó là giọng của nghệ sĩ Hồng Đào. Khi tôi gửi nội dung cho má ở Mỹ thì nhận được nhiều phiên bản khác nhau cho câu thoại này. Hồng Đào cũng khuyên tôi nên lựa chọn phiên bản tâm trạng lúc cô gái này còn yêu nhưng phải chia tay, thay vì thể hiện thái độ xéo xắt. Vì như thế, câu thoại diễn tả được nỗi đau sâu thẳm, đúng là cây đa cây đề trong nghề, họ cho tôi lời khuyên bổ ích. Tôi chân thành cảm ơn chú Ngọc Sơn và má Hồng Đào".

Ngoài ra, Trúc Nhân cũng bật khóc nức nở khi hát Bí kíp sinh tồn cho trái tim tan vỡ. Kết thúc đêm diễn, Trúc Nhân chiêu đãi khán giả bằng loạt tiết mục sôi động như Thật bất ngờ, Có không giữ mất đừng tìm, Bốn chữ lắm và Vạn sự như ý.