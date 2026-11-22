Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump dự buổi ra mắt loạt phim tài liệu mới của bà - Melania, The Series, tại New York (Mỹ) hôm 19.11 ẢNH: REUTERS

Bà Melania Trump đang gây chú ý với loạt phim tài liệu Melania, The Series. Bên cạnh các hoạt động với vai trò Đệ nhất phu nhân Mỹ , cựu người mẫu có nhiều chia sẻ về gia đình. Trong đó, những chia sẻ của bà về Barron Trump nhận được nhiều sự quan tâm bởi vị phu nhân này từ lâu đã luôn chú trọng bảo vệ sự an toàn cũng như quyền riêng tư của con trai cưng.

Phu nhân của ông Donald Trump cho biết nếu Barron Trump muốn nối gót cha bước chân vào chính trường, bà sẽ không ngăn cản. Bà Melania Trump chia sẻ trong bộ phim: "Tôi nghĩ điều quan trọng hơn cả là con được sống một cuộc đời mà con mong muốn và làm những điều khiến con hạnh phúc".

Ngoài ra, bà cho biết mình không muốn kiểm soát con vì chàng trai 20 tuổi này có suy nghĩ, cá tính, niềm tin riêng và bà tôn trọng điều đó. Cựu người mẫu này chia sẻ với đạo diễn Brett Ratner rằng bất kỳ khi nào Barron Trump muốn nghe lời khuyên hay tham khảo ý kiến của mẹ, bà luôn sẵn sàng ở bên con vì bản thân là một người mẹ tâm lý và thoải mái.

Ông Donald Trump, bà Melania Trump và con trai Barron Trump hồi 2019 ẢNH: AFP

Bà Melania Trump cũng tiết lộ rằng con trai rất thích chính trị. Bà cho biết trong cuộc bầu cử của ông Donald Trump năm 2024, Barron đã đưa ra cho cha những lời khuyên quý giá, chỉ cho cha cách kết nối với cử tri trẻ - những người cùng thế hệ với cậu.

Bộ phim tài liệu kể trên cũng đề cập đến việc bà Melania Trump đưa ra lời khuyên cho Barron Trump về phụ nữ cũng như chuyện hẹn hò. Cụ thể, khi đạo diễn Brett Ratner nhắc đến việc Barron Trump được nhiều cô gái yêu mến, săn đón và hỏi về lời khuyên của Đệ nhất phu nhân Mỹ với chuyện tình cảm của con trai, bà chia sẻ mình đã nhắc nhở con nên cẩn trọng. "Tôi luôn nói với con rằng, cuộc sống ngoài kia là một thế giới đầy rẫy hiểm nguy, vì vậy con phải biết cẩn trọng", bà chia sẻ. Bà Melania cũng cho biết hiện tại lẫn mãi về sau, bà vẫn luôn ở bên con vì Barron Trump luôn là ưu tiên hàng đầu của bà và điều đó không bao giờ thay đổi.

Barron Trump xuất hiện cùng mẹ và chị gái Ivanka Trump (trái) tại một sự kiện vào đầu năm 2026 ẢNH: AFP

Barron Trump sinh năm 2006, cậu là con trai út của Tổng thống Donald Trump đồng thời là con trai duy nhất của ông với người vợ hiện tại - bà Melania Trump. Barron trở nên nổi tiếng từ chiến dịch tranh cử lần đầu của ông Trump. Bên cạnh gia thế "khủng", Barron từng gây sốt mạng xã hội nhờ vẻ ngoài điển trai, cuốn hút cùng chiều cao vượt trội (hiện cao hơn 2 m). Những năm gần đây , cậu sống kín tiếng, cố gắng tránh xa sự chú ý của công chúng. Barron Trump theo học tại Trường Kinh doanh Stern thuộc Đại học New York trong nhiệm kỳ thứ hai của cha. Thỉnh thoảng, Barron xuất hiện cùng gia đình trong một số sự kiện.

Hồi 2025, nguồn tin thân cận tiết lộ với People rằng Barron Trump đang tập trung vào kinh doanh và dành nhiều thời gian cho gia đình đồng thời cho biết chuyện hẹn hò không phải là vấn đề quan trọng trong cuộc sống hiện tại của cậu. Forbes ước tính Barron Trump sở hữu khối tài sản khoảng 150 triệu USD (2025).