Cháu nội tiết lộ mối quan hệ với ông Donald Trump

Thanh Chi
25/05/2026 19:47 GMT+7

Trên mạng xã hội, Kai Trump - cháu gái của Tổng thống Mỹ Donald Trump, thoải mái tiết lộ mối quan hệ thân thiết với ông, khoe mình có ông nội dễ thương.

Kai Trump khen Tổng thống Donald Trump là một người ông dễ thương

Theo PageSix, trong một video vừa được đăng tải lên YouTube hồi cuối tuần, Kai Trump ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong dịp tốt nghiệp trung học của mình. Trong lúc đang làm tóc, cô nàng 19 tuổi nhận được cuộc gọi từ Tổng thống Mỹ Donald Trump và khoe ông nội đang gọi cho mình. Hai ông cháu trò chuyện thân thiết và cô bé nói với đầu dây bên kia: "Được rồi, cháu yêu ông. Tạm biệt".

Sau cuộc điện thoại, Kai hào hứng chia sẻ với nhà tạo mẫu tóc của mình: "Thật là dễ thương. Chẳng phải ông nội rất dễ thương khi cứ gọi cho em bất cứ lúc nào sao?". Cô nói thêm: "Tôi thề ông nội là một người ông bình thường thôi. Ông đang trên đường trở về từ Trung Quốc nhưng vẫn tranh thủ gọi cho tôi. Thực sự rất, rất dễ thương".

Kai và ông nội tại một sự kiện ở Florida (Mỹ) hồi tháng 4.2026

PageSix tiết lộ Kai Trump đã ăn mừng lễ tốt nghiệp tại Trường The Benjamin School ở Palm Beach Gardens bằng một bữa tối thân mật có sự xuất hiện của một vài thành viên trong gia đình Trump. Tuy nhiên, ông Donald Trump không xuất hiện. Ông Trump cũng không dự đám cưới của con trai Donald Trump Jr. và con dâu Bettina Anderson ở hòn đảo riêng tư tại Bahamas cách đây ít ngày.

Kai Trump bên cạnh bố - Donald Trump Jr. và mẹ - Vanessa Trump

Kai Trump sinh năm 2007, là con gái lớn của Donald Trump Jr. và vợ cũ Vanessa Trump. Kai từng có bài phát biểu ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Donald Trump vào năm 2024, miêu tả ông nội là người ông bình thường, gần gũi và truyền cảm hứng cho mình. Kai thu hút hàng triệu người theo dõi trên các nền tảng YouTube, TikTok, Instagram, X. Sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, cô bé được đánh giá là một người có ảnh hưởng tiềm năng trong việc cải thiện hình tượng, sức ảnh hưởng của Donald Trump trong giới trẻ.

Kai là một tay golf trẻ triển vọng

Sau khi tốt nghiệp trung học, Kai Trump sẽ theo học tại Đại học Miami vào mùa thu và dự định sẽ chơi golf trong đội tuyển nữ của trường. Trước đó, cô vốn được biết đến là một tay golf trẻ triển vọng, từng tham gia một số giải đấu. Kai nhận được lời khuyên hữu ích từ bạn trai của mẹ - tay golf huyền thoại Tiger Woods trong quá trình thi đấu. Cô từng chia sẻ với truyền thông trước một giải đấu hồi cuối năm ngoái: "Ông ấy là tay golf giỏi nhất thế giới, tôi dám khẳng định như vậy. Và còn là một người tốt nữa. Ông ấy bảo tôi cứ ra sân và tận hưởng, cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Chuyện gì đến sẽ đến".

