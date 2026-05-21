Vanessa Trump chống chọi với ung thư

Vanessa Trump vừa thông báo mắc ung thư vú ẢNH: AFP

Trong bài đăng Instagram mới nhất, Vanessa Trump cập nhật tình hình sức khỏe cá nhân đến người hâm mộ. Cô tiết lộ: "Gần đây tôi được chẩn đoán mắc ung thư vú. Mặc dù đây không phải tin mà ai mong muốn nhưng tôi đang hợp tác chặt chẽ với đội ngũ y tế để lên kế hoạch điều trị". Cựu người mẫu 48 tuổi cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với các bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật cho mình hồi đầu tuần này. "Tôi vẫn giữ vững tinh thần lạc quan và hy vọng được bao quanh bởi tình yêu thương, sự ủng hộ từ gia đình, các con và những người thân yêu nhất. Cảm ơn lòng tốt và sự hỗ trợ của mọi người, điều đó thực sự có ý nghĩa hơn những gì tôi có thể diễn tả. Tôi cũng mong được tôn trọng quyền riêng tư để tập trung vào việc chữa lành và phục hồi sức khỏe", con dâu cũ của ông Donald Trump bộc bạch.

Bên dưới mục bình luận, nhiều bạn bè, người hâm mộ gửi lời động viên, cổ vũ Vanessa Trump vượt qua bệnh tật. Ivanka Trump nhắn gửi chị dâu cũ: "Cầu mong chị luôn mạnh khỏe và mau chóng bình phục. Yêu chị".

Vanessa Trump đang hẹn hò Tiger Woods ẢNH: AFP

Năm 2026 không dễ dàng với Vanessa Trump. Trước khi công bố về bệnh tình, người mẫu 7X trải qua chuỗi ngày khó khăn khi bạn trai cô là vận động viên golf Tiger Woods gặp tai nạn xe và bị cáo buộc lái xe trong tình trạng say xỉn. Ngôi sao thể thao vừa trở về nhà vào ngày 13.5 sau 6 tuần điều trị ở nước ngoài.

Được biết, bê bối lần này gần như không ảnh hưởng đến mối quan hệ của cặp đôi. Nguồn tin thân cận tiết lộ với People hồi tuần trước: "Tiger đã rất nghiêm túc với chuyến đi này và đang tập trung vào việc hồi phục sức khỏe cũng như khép lại chương này trong cuộc đời mình. Anh ấy và Vanessa vẫn yêu nhau, tình cảm vẫn sâu đậm và họ rất hạnh phúc khi được bên nhau". Người này cũng tiết lộ Vanessa Trump rất muốn bạn trai tiếp tục sửa đổi và vượt qua mọi ồn ào bị công khai - điều mà cả hai đều không thích.

Vanessa Trump bên cạnh con gái và chồng cũ - Donald Trump Jr. tại một sự kiện hồi 2024. Sau ly hôn, Vanessa vẫn tham gia các sự kiện của gia đình chồng cũ và giữ mối quan hệ thân thiện ẢNH: AFP

Vanessa Trump (Vanessa Kay Pergolizzi) sinh năm 1977 tại New York (Mỹ). Cô từng hoạt động với vai trò người mẫu, tham gia một số chương trình giải trí, kinh doanh thời trang. Vanessa được công chúng biết đến nhiều nhất qua cuộc hôn nhân hơn chục năm với Donald Trump Jr. (con trai của ông Donald Trump). Cặp đôi kết hôn hồi 2005, có 5 người con chung và "đường ai nấy đi" vào năm 2018.

Đến cuối năm 2024, Vanessa Trump được tiết lộ đang có mối quan hệ tình cảm với vận động viên golf Tiger Woods. Cả hai công khai chuyện hẹn hò vào tháng 3.2025 và từ đó thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Ông Donald Trump cũng bày tỏ sự ủng hộ với mối quan hệ giữa con dâu cũ và Tiger Woods. Tổng thống Mỹ chia sẻ trong một cuộc trò chuyện với phóng viên hồi 2025: "Tôi yêu quý Vanessa và yêu quý Tiger. Tôi có mối quan hệ tốt với Tiger. Tôi đã chơi golf với cậu ấy vài lần trong tháng trước, cậu ấy là một người tuyệt vời, một vận động viên xuất sắc… Tôi mừng cho cả hai người".