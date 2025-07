MC Ellen DeGeneres hé lộ cuộc sống mới sau khi rời Mỹ vì ông Donald Trump

Ellen DeGeneres và Ellen DeGeneres quyết định sống lâu dài ở Anh sau khi ông Trump tái đắc cử tổng thống Mỹ ẢNH: AFP

Theo BBC, trong cuộc trò chuyện với người dẫn chương trình Richard Bacon vào hôm 20.7, Ellen DeGeneres chia sẻ cởi mở về cuộc sống mới sau khi bán nhà và rời khỏi nước Mỹ. MC U.70 cho biết bản thân không thể hạnh phúc hơn với quyết định này. Bà chia sẻ ban đầu mình và bạn đời Portia de Rossi chỉ dự định ở lại Anh trong vài tháng vào năm 2024 nhưng kế hoạch này đã trở thành dài hạn vào tháng 11 năm ngoái sau khi ông Donald Trump giành chiến thắng trước đối thủ Kamala Harris (ứng viên mà DeGeneres ủng hộ) trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Hiện tại, Ellen DeGeneres và Portia de Rossi đang sống trong ngôi nhà họ mua ở khu vực Cotswolds (Anh). Ngôi sao chương trình The Ellen DeGeneres Show chia sẻ: "Chúng tôi đến đây một ngày trước cuộc bầu cử và thức dậy với hàng tá tin nhắn từ bạn bè kèm biểu tượng cảm xúc khóc lóc và tôi hiểu ông ấy đã thắng còn chúng tôi thì quyết định mình sẽ ở lại đây".

Ellen DeGeneres tận hưởng cuộc sống mới ở Anh

Cặp đôi đang tận hưởng cuộc sống bình yên ở vùng nông thôn ẢNH: INSTAGRAM NV

MC nổi tiếng này cho biết bà và bạn đời rất yêu thích cuộc sống nông thôn ở Anh, quen với công việc làm vườn, làm bạn cùng nhiều động vật trong trang trại. "Thật tuyệt đẹp. Chúng tôi chưa quen với vẻ đẹp như thế này. Những ngôi làng, thị trấn và kiến trúc, mọi thứ bạn thấy đều quyến rũ và đó là một lối sống giản dị hơn", DeGeneres hào hứng kể lại. Bà cũng khen ngợi môi trường sống trong lành, sạch sẽ và bày tỏ: "Mọi thứ ở đây đều tốt hơn hẳn, cách đối xử với động vật, con người lịch sự. Tôi rất thích nơi này".

Ellen DeGeneres thậm chí cho biết mình và Portia de Rossi có thể sẽ kết hôn lần nữa tại Anh. Trước đó, cặp đôi này đã kết hôn vào tháng 8.2008 tại nhà riêng ở Los Angeles (Mỹ). DeGeneres nói thêm: "Tôi ước gì chúng ta đang sống ở một nơi mà con người không còn cảm thấy sợ hãi khi là chính mình nữa. Tôi ước gì chúng ta sống trong một xã hội mà mọi người đều có thể chấp nhận người khác và sự khác biệt của họ". MC kỳ cựu cũng "bóng gió" về khả năng trở lại làng giải trí nhưng chưa biết mình sẽ làm gì trong tương lai.

Ellen DeGeneres và Portia de Rossi kết hôn từ năm 2008 và gắn bó cho đến nay ẢNH: AFP

Từ cuối năm 2024, truyền thông Mỹ đã rầm rộ đưa tin Ellen DeGeneres và Portia de Rossi bán căn nhà của họ ở Montecito, California (Mỹ) để chuyển sang Anh sinh sống.

Mặc dù kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ được xem là "chất xúc tác" để Ellen Degeneres và bạn đời rời khỏi xứ cờ hoa song đằng sau còn câu chuyện khác. Ngôi sao truyền hình này tuyên bố rằng mình đã bị "đuổi khỏi ngành giải trí" trong chương trình hài độc thoại For Your Approval phát sóng hồi tháng 9.2024. Trước đó, các báo cáo về môi trường làm việc độc hại, bao gồm cáo buộc về hành vi tình dục sai trái và quấy rối tình dục của các giám đốc điều hành cấp cao trong chương trình trò chuyện của bà, đã xuất hiện rầm rộ vào năm 2020. Sau đó, Warner Bros. đã tiến hành một cuộc điều tra nội bộ và DeGeneres đã gửi lời xin lỗi bằng văn bản tới nhân viên của mình. The Ellen DeGeneres Show phát sóng tập cuối cùng vào năm 2022 và danh tiếng của DeGeneres đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ellen DeGeneres sinh năm 1958, bà được biết đến là MC quyền lực, đắt giá bậc nhất nước Mỹ, nổi tiếng nhất với chương trình The Ellen DeGeneres Show quy tụ dàn khách mời toàn sao đình đám. Bà tạo dựng tên tuổi nhờ tài năng dẫn dắt các chương trình, sự kiện danh giá đồng thời có khiếu hài kịch, diễn xuất, viết lách và là một nhà sản xuất có tiếng. Theo thống kê của Forbes hồi tháng 5.2024, ngôi sao U.70 sở hữu khối tài sản khoảng 450 triệu USD.